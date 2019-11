Azzurrini ko con il Paraguay: agli ottavi c'è l'Ecuador

Arriva la prima sconfitta, di misura (2-1) per l’Italia al Mondiale Under17 in corso di svolgimento in Brasile. Con il Paraguay, gli Azzurrini cominciano bene, perdono un po’ il boccino del gioco a metà partita e finiscono caparbiamente all’attacco senza agguantare il pareggio.

Vantaggio siglato dopo tre minuti da Pirola, che insacca di testa su punizione di Oristanio, poi la rimonta firmata da Duarte (37') e Quinonez (52'). Una sconfitta avvenuta a qualificazione acquisita: Nunziata schiera una formazione inedita, cambiata per 9/11 rispetto alle due prime gare le cui vittorie sono valse l’accesso agli ottavi. Il secondo posto nel girone significa Ecuador, squadra che il 7 novembre affronterà l’Italia (Estadio Kleber Andrade di Cariacica, alle 20.30 italiane) in una partita dentro o fuori:

" Analizzeremo la partita di oggi e vedremo quali errori sono stati commessi per far meglio alla prossima. "

Sulla partita di oggi: “Conoscevamo il valore del Paraguay ed è normale che a questo punto del Mondiale si dia respiro ai ragazzi che hanno giocato sempre e dare agli altri la possibilità di entrare in campo. In fondo credo – conclude Nuinziata – non sia stata una brutta partita: hanno lottato fino alla fine ma è andata così”.