L'Italia parte bene nel Mondiale Under 17: 5-0 alle Isole Salomone, doppietta per Gnonto

Doveva essere la partita più 'facile' per gli azzurrini di Nunziata e l’Italia, infatti, ha esordito con un 5-0 rotondo alle Isole Salomone nel debutto dei Mondiali Under 17. Sicuramente un buon modo per cominciare la rassegna iridata brasiliana prima di incontrare le più temibili Messico e Paraguay. A mettersi in mostra è il bomber dell’Inter Degnand Gnonto che realizza una doppietta e fornisce un assist solo nel primo tempo, ma è tutto l’XI a fare una buona figura. Certo, quello alle Isole Salomone non era di certo il test più credibile per certificare la forza della Nazionale azzurra. Qualche errore di troppo, però, in fase difensiva...

Cronaca

L’Italia crea occasioni, ma in avvio di gara la squadra Nunziata non riesce a concretizzare. Al 24’ arriva però il vantaggio di Gnonto, che affonda un diagonale imparabile per Malam sull’assist di Tongya. La partita si sblocca e l’Italia trova subito il raddoppio con Cudrig su servizio dello stesso Gnonto, e il 3-0 con Gnonto che firma la doppietta personale dopo l’assist di tacco di Cudrig.

Cudrig - FIFA U-17 Men's World Cup Brazil 2019 - Solomon Islands-Italia - Getty ImagesGetty Images

La ripresa comincia con il cambio di Giovane per Udogie, ma l’Italia non spinge più con la stessa intensità. Anzi, le Isole Salomone hanno una chance con Leai al 63’, con un buon intervento di Molla. Con questa occasione gli azzurrini si risvegliano e ricominciano a macinare occasioni: Tongya trova il gol del poker sull’assist di Ruggeri, all’81’ c’è anche il pokerissimo del neo entrato Capone che supera Malam con un perfetto inserimento.

Tabellino

Isole Salomone-Italia 0-5

Isole Salomone (4-4-2): Malam; Taebo (31' Fakasori), Kofana, Wae (63' Sale), Tongaka; Irosaea (83' Gesini), Kwaimamani, Kanahanimae, Ropa; Le'ai, Mani. Ct: Stanley Waita

Italia (4-3-1-2): Molla; Lamanna, Dalla Mura, Pirola, Ruggeri; Brentan, Panada, Udogie (46’ Giovane); Tongya; Gnonto (64' Capone), Cudrig (85' Chio). Ct: Carmine Nunziata

Marcatori: 24' e 34' Gnonto (I), 29' Cudrig (I), 75' Tongya (I), 81' A.Capone (I)

Arbitro: Rédouane Jiyed (Marocco)

Ammoniti: 70' Dalle Mura

Espulsi: nessuno