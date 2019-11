L’Italia si deve arrendere al Brasile nei quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio, la nostra Nazionale è stata sconfitta per 2-0 davanti ai 14mila spettatori dello Stadio Pedro Lodovico di Goiania che hanno trascinato i padroni di casa verso la semifinale da giocare contro la Francia. Gli azzurrini hanno tenuto testa ai sudamericani e hanno messo in difficoltà gli avversari in diverse circostanze, hanno avuto anche delle buone occasioni per dire la loro ma non sono riusciti a essere cinici e concludono prematuramente la propria avventura nella rassegna iridata di categoria.

Coach Carmine Nunziata si è affidato a un propositivo 4-3-1-2 con Gnonto e Cudrig in attacco supportati da Tongya mentre Udogie, Panada e Brentan agiscono a centrocampo, linea difensiva composta da Ruggeri, Pirola, Dalle Mura, Lamanna davanti all’estremo difensore Molla. Il Brasile scende in campo con un agguerrito 4-3-3 incentrato sul tridente composto da Gabriel Veron, Kaio Jorge, Peglow.

Il Brasile incomincia a spron battuto, l’Italia fa un po’ troppo fatica a centrocampo, commette una disattenzione nel giro palla e al 7′ i verdeoro passano in vantaggio: imbucata per Patryck che è impeccabile e trafigge Molla sul primo palo. Gli azzurrini non si scoraggiano, alzano il ritmo e mettono in difficoltà gli avversari, al 35′ Gnonto va vicino al pareggio con un colpo di testa sulla punizione battuta da Brentan ma il pallone finisce altro sopra la traversa. Tre minuti dopo arriva la doccia fredda per la nostra Nazionale: Lamanna sbaglia a effettuare il fuorigioco, Peglow si inventa il diagonale vincente e i sudamericani volano sul 2-0 senza strafare.

L’Italia è migliore in possesso palla, il Brasile non incanta ma i ragazzi di Nunziata non riescono a essere incisivi sotto porta, anche l’ingresso di Oristanio al 63′ per Brentan non cambia più di tanto le carte in tavola e l’Italia fatica a offrire un buon gioco negli ultimi venti minuti. A cinque minuti dal termine l’Italia ha una ghiotta occasione per riaprire la contesa ma Gnonto sciupa a tu per tu col portiere avversario e cala così il sipario sulla partita e sulla rassegna iridata azzurra.