Mondiali U20: Ucraina campione: battuta la Corea del Sud per 3-1

L'Ucraina si laurea campione del Mondo ai Mondiali di calcio Under 20 in Polonia. Nella finale di Losz, la compagine ucraina, che in semifinale aveva battuto l'Italia, ha sconfitto per 3-1 la Corea del Sud. Asiatici in vantaggio dopo 5' con un rigore di Lee Kangin. La rimonta dell'Ucraina con le reti di Supriaga al 34' e al 53', di Tsitaishvili all'89'. Per la Nazionale gialloblu si tratta del primo titolo iridato di categoria.

