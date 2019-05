Il conto alla rovescia è terminato: per l'Italia è arrivato il giorno dell'esordio ai Mondiali Under 20 in Polonia. Gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato debuttano alle 18 a Gdynia contro il Messico nella 22esima edizione della competizione che propone i migliori talenti a livello globale nati dopo l'1 gennaio 1999. Avversario temibile la Tricolor, che in questo torneo vanta un secondo posto nel 1977 e un terzo posto nel 2011. Ma anche l'Italia vuole dire la sua dopo l'ottimo terzo posto di due anni fa in Corea del Sud, l'unico podio della nostra storia.

Il girone dell'Italia

L'Italia è inserita nel Girone B con Messico, Giappone ed Ecuador. Dopo il debutto con i messicani, la squadra di Nicolato tornerà in campo domenica 26 maggio alle 18 contro l'Ecuador e mercoledì 29 maggio sempre alle 18 contro il Giappone. "È un girone complesso - avverte il commissario tecnico azzurro - dove non ci sono squadre materasso, ma due finaliste continentali quali Messico e Giappone, che hanno perso rispettivamente con Stati Uniti e Arabia Saudita, e l'Ecuador che contro l'Argentina ha conquistato il titolo sudamericano".

giovedì 23 maggio, Gdynia - Messico-Italia ore 18

domenica 26 maggio, Bydgoszcz - Ecuador-Italia ore 18

mercoledì 29 maggio, Bydgoszcz - Italia-Giappone ore 18

Alessandro Plizzari con la maglia della NazionaleGetty Images

La rosa azzurra e le stelle

L'Italia si presenta in Polonia con un organico dove non mancano i nomi interessanti. Ne scegliamo tre a cominciare dal portiere Alessandro Plizzari, secondo la scorsa estate agli Europei Under 19 e protagonista due anni fa in Corea del Sud con due rigori parati nella finale per il terzo posto vinta contro l'Uruguay (unica partita, peraltro, nella quale venne utilizzato). In difesa riflettori puntati su Luca Pellegrini, il terzino sinistro che quest'anno si è messo in luce soprattutto nella seconda parte della stagione quando, ceduto dalla Roma in prestito al Cagliari, si è imposto come una delle sorprese più piacevoli della stagione. Per lui anche 2 presenze in Champions League con i giallorossi. In attacco la stella è senza dubbio Andrea Pinamonti, l'attaccante classe 1999 autore di 5 gol in Serie A con la maglia del Frosinone retrocesso.

Portieri: Alessandro Plizzari, Marco Carnesecchi, Leonardo Loria.

Difensori: Antonio Candela, Alessandro Tripaldelli, Alessandro Buongiorno, Davide Bettella, Raoul Bellanova, Enrico Del Prato, Luca Ranieri, Luca Pellegrini.

Centrocampisti: Matteo Gabbia, Davide Frattesi, Andrea Colpani, Roberto Alberico, Salvatore Esposito.

Attaccanti: Andrea Pinamonti, Christian Capone, Gianluca Scamacca, Gabriele Gori, Marco Olivieri.

Luca Pellegrini con la maglia della NazionaleGetty Images

La formula

Dalla fase a gironi saranno promosse le prime 2 classificate più le 4 migliori terze per un totale di 16 squadre che andranno a sfidarsi in un classico tabellone a eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti, semifinali e finale. L'atto conclusivo è in programma il 15 giugno a Lodz.

Le squadre da tenere d'occhio

Ben 24 le formazioni al via, tutte molto preparate, senza una favoritissima netta, ma con l'Argentina che gode di una tradizione di ben 6 successi e che potrà contare sulle giocate del baby-fenomeno Ezequiel Barco, per anni corteggiato dalle squadre italiane e ora all'Atlanta United in MLS. Grande attenzione anche al Portogallo campione d'Europa Under 19 nel 2018, che si presenterà con una rosa molto agguerrita dove spicca la presenza di Francisco Trincao, bomber dello Sporting Braga. A inseguire il titolo di capocannoniere del torneo sarà anche l'uruguaiano Nicolas Schiappacasse, che quest'anno ha giocato (pochissimo) con il Parma in prestito dall'Atletico Madrid. Particolare curiosità destano gli Stati Uniti, selezione che può annoverare diversi talenti tra cui Timothy Weah, il figlio di George. Tanta qualità anche per la Francia, che come gli azzurri avrà parecchie defezioni ma potrà contare sulle giocate di Moussa Diaby, gioiellino del PSG di cui sentiremo molto parlare. Tra le Nazionali sudamericane da non sottovalutare l'Ecuador, fresco di titolo continentale Under 20.