Impresa del Mali contro l'Argentina: ai quarti venerdì gli africani sfideranno l'Italia

Sono terminati gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio: in Polonia oggi si sono disputate le ultime tre gare ad eliminazione diretta. Da pochi minuti l’Italia conosce il nome della prossima avversaria: ai quarti di finale gli azzurrini affronteranno i pari età del Mali, che hanno battuto ai rigori per 7-6 la quotatissima Argentina (1-1 nei regolamentari, 2-2 rocambolesco dopo i tempi supplementari con il Mali a ricucire sempre lo svantaggio, poi perfette le trasformazioni dal dischetto dei calciatori africani).

Nel pomeriggio giocate altre due sfide: gli USA hanno vinto per 3-2 una scoppiettante partita contro la Francia, nella quale i transalpini, per due volte in vantaggio, si sono fatti rimontare nel finale subendo il colpo del ko al minuto 83. Gli statunitensi nei quarti affronteranno l’Ecuador.

Il derby asiatico tra Giappone e Corea del Sud è andato ai coreani, che si sono imposti per 1-0 ed anche in questo caso il gol è arrivato nei minuti finali: all’84’ a decidere la contesa è stato Oh Se-Hun. Nel prossimo turno gli asiatici se la vedranno con il Senegal. Un solo quarto era già deciso dopo gli incontri di ieri, ovvero Colombia-Ucraina, nella parte di tabellone dell’Italia.

Mondiali Under 20 – Ottavi di finale

Francia-USA 2-3

Giappone-Corea del Sud 0-1

Argentina-Mali 6-7 dcr (1-1 al 90′ e 2-2 al 120′)

Programma quarti di finale

- Colombia-Ucraina

- Italia-Mali

- USA-Ecuador

- Corea del Sud-Senegal