Italia Under 20 ko contro l'Ecuador: Olivieri sbaglia un rigore, 0-1 e azzurri quarti

Cronaca

Primo tempo avaro di emozioni, con le due squadre che hanno operato qualche cambio rispetto le gare precedenti. La partita si accende nella ripresa con Campana che fa paura a Carnesecchi, ma coglie in pieno il palo. Il portiere dell’Atalanta para su Palacios, poi è Rezabala a sfiorare il palo con un’altra conclusione. Ci prova Colpani che finisce a lato, poi Del Prato non trova la porta con un colpo di testa proprio allo scadere.

Ai supplementari subito una chance per gli azzurrini, con Olivieri che si procura un rigore per un fallo di Quintero: dal dischetto però è proprio il giocatore della Juventus a sbagliare con un destro a mezza altezza che viene parato da Ramirez. L’Ecuador trova così il gol del vantaggio, con Mina che sbuca sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio di punizione. L’Italia va vicina al pareggio con Ranieri, ma il difensore del Foggia non trova la porta.

La dichiarazione

" Devo dire che siamo usciti dall’ultima partita con grande difficoltà. Siamo usciti malconci sia fisicamente sia mentalmente. Abbiamo dato una grande risposta di spirito e abbiamo fatto bene. Il rigore? Questo è il calcio. Abbiamo tirato, abbiamo sbagliato. A me interessa la prestazione. Anche stasera, con ragazzi nuovi e alla prima esperienza abbiamo fatto bene. Un bilancio dell’esperienza? Super contento di questo Mondiale. [il ct Paolo Nicolato] "

Tabellino

Italia-Ecuador 0-1 dts

Italia (3-4-3): Carnesecchi; Gabbia, Bettella, L.Ranieri; Candela, Alberico, S.Esposito, Del Prato, Tripaldelli; Capone, Gori. Ct: Paolo Nicolato

Ecuador (4-2-3-1): Ramirez; Espinoza, Porozo, Vallecilla, Palacios; Cifuentes, Alcivar; Plata, Rezabala, Alvarado; Campana. Ct: Jorge Célico