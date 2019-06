L'Italia vince ancora! Doppietta di Pinamonti e 4-2 al Mali, sarà semifinale con l'Ucraina

tra poco il report completo...

L'Italia continua il suo percorso nel Mondiale Under 20, raggiungendo la semifinale dove se la vedrà contro un'Ucraina ostica, brava a giocare con le stesse armi della Nazionale di Nicolato. Un percorso netto per gli azzurrini che, con qualche fatica, sono riusciti ad eliminare il Mali che a sua volta avevano fatto fuori l’Argentina nel turno precedente. L’Italia ‘pareggia’ così il risultato di due anni fa quando arrivarono proprio in semifinale, finendo per vincere la finalina 3°/4° posto.

Il Tweet

È Pinamonti e il Vieri dei bei tempi?

La statistica

4 - I gol di Pinamonti nel torneo grazie alla doppietta contro il Mali. È secondo nella classifica alle spalle di Haland della Norvegia a quota 9.

Tabellino

Italia-Mali 4-2

Italia (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, L.Ranieri; Bellanova, Frattesi, S.Esposito, Lu.Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti. Ct: Paolo Nicolato

Mali (4-3-3): Koita; Fofana, Diaby, Kanouté, Konan; Camara, Sissoko, Diakité; Koita, Kone, Drame. Ct: Mamoutou Kane

Marcatori: 12' I.Kone (I); 38' S.Koita (M); 60' e 83' Pinamonti (I); 79' M.Camara (M); 84' Frattesi (I)

Arbitro: Ismail Elfath (USA)

Ammoniti: 18' S.Sissoko

Espulsi: 21' Diakité (M)