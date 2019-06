L’Ecuador elimina l’Uruguay. Al Senegal il derby africano, Ucraina ai quarti

Sono tre le sfide degli ottavi di finale andate in scena oggi ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Il programma è stato aperto dalla netta vittoria dell’Ucraina contro Panama per 4-1. Un successo arrivato grazie alla doppietta di Sikan e alle reti di Popov e Buletsa. Ucraini già avanti sul 3-0 a fine primo tempo, mentre il gol di Walker ad inizio secondo tempo ha reso solo più dolce il parziale. L’Ucraina ora affronterà la Colombia nei quarti di finale.

C’era grandissima attesa per la sfida tutta sudamericana tra Uruguay ed Ecuador. A vincere (3-1) è stata la squadra campione del Sudamerica e che ha chiuso al terzo posto il girone dietro Italia e Giappone. Eppure a passare in vantaggio è stato l’Uruguay con la rete di Araujo, a cui hanno risposto i gol di Alvarado (rigore), Quintero e Plata, anche questo dal dischetto.

A completare il programma è stato il derby africano tra Senegal e Nigeria. Vittoria del Senegal per 2-1 con le reti nel primo tempo di Sagna e Niane; mentre nella ripresa c’è stato il gol di Okon, che non è comunque servito alle Super Aquile per agguantare la qualificazione ai quarti di finale.

Il riepilogo di tutti i risultati

Ucraina-Panama 4-1 (23′ Sikan, 41′ Popov, 46′ Sikan, 83′ Buletsa; 50′ Walker)

Uruguay-Ecuador 1-3 (11′ Araujo; 31′ rig. Alvarado, 75′ Quintero, 83′ rig. Plata)