L’Italia vince ancora e vola agli ottavi di finale dei Mondiali Under17 di calcio in corso di svolgimento in Brasile. Gli Azzurrini di mister Nunziata, infatti, allo Estadio Bezerrão di Gama superano in extremis il Messico per 2-1 e passano il turno con 90 minuti di anticipo. A questo punto per garantirsi il primo posto nel Gruppo F sarà sufficiente un pareggio contro il Paraguay nell’ultimo impegno. Il match di Gama si decide nel finale, dopo oltre un’ora di gioco caratterizzata da numerose occasioni da una parte e dall’altra e da un super Molla, decisivo nell’ipnotizzare Luna dal dischetto nel primo tempo. Nella ripresa ci pensa poi Gnonto a portare avanti i nostri, prima di un finale nel quale succede di tutto.

L’Italia scende in campo con la stessa formazione dell’esordio, con un 4-3-1-2 con Molla tra i pali, difesa composta da Lamanna, Dalle Mura, Pirola, Ruggeri. quindi Brentan, Panada, Udogie a centrocampo con Tongya a sostegno di Gnonto e Cudrig. I nostri portacolori iniziano con il piede giusto con occasioni per Tongya e Gnonto. Il Messico ci prova con Alejandro Gomez che di testa sfiora la traversa. Gli Azzurrini si rimettono a spingere e creano una doppia clamorosa chance per Gnonto e Cudrig, con Garcia che dice di no ad entrambi. A questo punto, però, il Messico ha un calcio di rigore per un tocco di mano visto dal VAR. Molla, però, ipnotizza Luna e respinge il penalty. Si va alla ripresa e la sfida rimane sul filo dell’equilibrio, fino a poco più di un quarto d’ora dal termine, Gnonto infatti trova il vantaggio: scatto in velocità, palla allargata sul destro e tiro sul primo palo a fulminare Garcia. Il Messico non si arrende e in pieno recupero, al 47′ , gela l’Italia realizzando il gol dell’1-1. Lo firma la stellina Alvarez che vince un rimpallo in area e di sinistro supera Molla. Sembra finita, ma Udogie e Oristanio, da poco entrato per Cudrig, confezionano una splendida combinazione. Il primo riesce in qualche modo a tirare e sigla la rete che regala vittoria e qualificazione al minuto 94.

CLASSIFICA GRUPPO F

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. Italia 6 2 2 0 0 7 1 +6 2. Paraguay 4 2 1 1 0 7 0 +7 3. Messico 1 2 0 1 1 1 2 -1 4. Isole Salomone 0 2 0 0 2 0 12 -12

Nello stesso girone dell’Italia, e sempre allo Estadio Bezerrão di Gama, largo successo del Paraguay che schianta per 7-0 le modestissime Isole Salomone. Il primo tempo si chiude solamente sul 2-0 con le reti di Noguera al 3’pt e Segovia al 43′, quindi nella ripresa i sudamericani si scatenano. Torres triplica le marcature al 15’st, poi vanno a segno anche Presentado al 23’st, Barrios al 33’st, Duarte al 43’st e ancora Torres al 44’st.

Negli altri incontri, nel Gruppo E, successo ampio della Spagna per 5-1 sul Tajikistan allo Estádio Kléber Andrade di Cariacica. Vantaggio di Valera al 5’pt, quindi Navarro segna il 2-0 al 20’pt, e Moreno al 35’pt il 3-0. Carrillo sbaglia porta e segna l’autogol del 3-1, quindi Larrubia al 46’pt chiude il primo tempo sul 4-1. In avvio di ripresa è ancora Navarro a segnare per la Roja al 19’st per il 5-1 finale. Si è giocata anche Camerun-Argentina sempre per il Gruppo E e sempre allo Estádio Kléber Andrade di Cariacica con i sudamericani che si aggiudicano il match con il punteggio di 3-1. Vantaggio camerunese con Bere al 10’pt, quindi rimonta argentina nella ripresa. Pareggio di Flores al 13’st, quindi vantaggio di Krilanovich al 18’st, prima della rete della sicurezza di Godoy al 43’st.

CLASSIFICA GRUPPO E

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. Spagna 4 2 1 1 0 5 1 +4 2. Argentina 4 2 1 1 0 3 1 +2 3. Tagikistan 3 2 1 0 1 2 5 -3 4. Camerun 0 2 0 0 2 1 4 -3