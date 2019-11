Capolavoro di Oristanio, l'Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali Under 17

Prosegue alla grande il cammino della Nazionale italiana under 17 nei Mondiali di calcio di categoria in terra brasiliana. I ragazzi di mister Carmine Nunziata volano ai quarti di finale (a 32 anni di distanza dall’ultima apparizione in questa manifestazione tra le prime otto per il Bel Paese) dopo una spettacolare e tesissima partita con l’Ecuador negli ottavi: gli azzurrini si sono imposti per 1-0 con una rete stupenda di Oristanio in un match nel quale la tensione è stata alta fin dall’inizio. Ora la sfida ai padroni di casa del Brasile, con la consapevolezza di essere un gran gruppo e di non avere nulla da perdere.

Dopo qualche minuto di studio tra le due compagini iniziano ad arrivare le occasioni. Al 27′ Cudrig ha sul piede la palla giusta, ma da posizione favorevole centra l’estremo difensore ecuadoriano. L’opportunità clamorosa però arriva sui piedi di Gnoto al 37′: il portiere Lopez sbaglia il rinvio dal fondo, l’attaccante azzurro ci prova di prima battuta ma mette a lato incredibilmente con tutto lo specchio della porta sguarnito. Ci provano anche i sudamericani con Vite che tenta dalla distanza, ma Molla è reattivo.

Anche nella ripresa è l’Italia a tenere in mano il pallino del gioco (azzurri soprattutto superiori nel possesso palla). Al 58′ ci prova Brentan ad andare al tiro, ma Lopez risponde al meglio. Al 63′ la risposta ecuadoriana: Mina ci prova addirittura d’esterno, ma Molla ancora una volta si fa trovare pronto. Episodio importante al 72′: Cabezas se ne va sulla sinistra, Ruggeri lo tocca e l’arbitro fischia rigore per i sudamericani, che viene però tolto dopo il consulto con il VAR. Neanche il tempo di metabolizzare e arriva un gol clamoroso per l’Italia: calcio di punizione da 30 metri, botta da lontanissimo di Oristanio (subentrato al 46′ per Cudrig) e rete eccezionale che vale l’1-0. L’Ecuador con orgoglio si spinge in avanti, ma gli Azzurrini si chiudono al meglio, resistono nei 6′ di recupero e possono esultare.