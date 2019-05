Mondiali Under 20, risultati e classifiche (28 maggio). Argentina batte Portogallo

Oggi si sono giocate quattro partite ai Mondiali Under 20 di calcio 2019 che si stanno disputando in Polonia. La Francia ha conquistato la seconda vittoria sconfiggendo Panama per 2-0 (Zagadou al 44′ e Cuisance al 52′) e ha staccato il pass per gli ottavi di finale a cui è anche molto vicino il Mali che ha battuto l’Arabia Saudita per 4-3 al termine di una partita rocambolesca (Al-Buraikan e Al-Tambakti fanno sognare gli asiatici nei primi 20 minuti, Koita e Kone pareggiano la situazione a cavallo dei due tempi, Al-Ghannam riporta avanti i suoi al 63′ ma poi Traore al 73′ e Camara allo scadere fanno esultare gli africani).

L’Argentina vince il big match col Portogallo per 2-0 grazie alle reti di Gaich e Perez e vola in testa alla classifica a punteggio pieno con tre punti di vantaggio sui lusitani e sulla Corea del Sud che ha regolato il Sudafrica per 1-0 (gol di Kim al 69′). Di seguito i risultati di oggi ai Mondiali Under 20 di calcio 2019 e le classifiche dei gironi.

RISULTATI OGGI MONDIALI UNDER 20:

Panama-Francia 0-2

Portogallo-Argentina 0-2

Arabia Saudita-Mali 3-4

Sudafrica-Corea del Sud 0-1

CLASSIFICHE MONDIALI UNDER 20:

GRUPPO E: Francia 6, Mali 4, Panama 1, Arabia Saudita 0

GRUPPO F: Argentina 6, Corea del Sud 3, Portogallo 3, Sudafrica 0

Foto. Tomasz Bidermann / Shutterstock.com