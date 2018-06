Francia ai Mondiali 2018: rosa, giocatori da seguire, storia e prospettive

Titoli : Mondiali 1998, Europei 1984 e 2000, Medaglia d'oro olimpica 1984

: Mondiali 1998, Europei 1984 e 2000, Medaglia d'oro olimpica 1984 Ranking FIFA: 7°

Come si sono qualificati

La Francia ha timbrato il suo biglietto per la Russia conquistando il primo posto nelle qualificazioni del Gruppo A UEFA con quattro punti di vantaggio sulla Svezia. Ha vinto sette partite, ma ha anche fatto registrare alcuni risultati deludenti come lo 0-0 in Bielorussia all'inizio della sua campagna e un altro medesimo punteggio di fronte al modesto Lussemburgo. Ha sperimentato il suo unico spavento in Svezia dopo una sconfitta per 2-1 sul filo di lana a causa di un errore del portiere e capitano Hugo Lloris nel giugno 2017.

La rosa

Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsiglia), Alphonse Areola (PSG); Difensori: Djibril Sidibé (Monaco), Benjamin Pavard (Stoccarda), Samuel Umtiti (FC Barcellona), Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Adil Rami (OM), Benjamin Mendy (ManCity), Lucas Hernandez (Atlético Madrid); Centrocampisti: Paul Pogba (Man United), Corentin Tolisso (Bayern Monaco), Blaise Matuidi (Juventus), Ngolo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Siviglia); Attaccanti: Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Florian Thauvin (Olympique Marsiglia), Nabil Fekir (Lione), Thomas Lemar (Monaco)

La stella - Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Antoine Griezmann non ha mai giocato ai massimi livelli in Francia, ma sarà la punta di diamante dei Bleus in Russia. Trasferitosi molto presto in Spagna, ha iniziato alla Real Sociedad dove le sue performance gli hanno permesso di essere convocato per la Francia a marzo 2014, giusto il tempo di competere nella Coppa del Mondo in Brasile. Trasferito all'Atlético Madrid sulla scia di una costante crescita, ha affinato le sue abilità tecniche guadagnando consistenza, combattività ed efficienza. Il mancino è stato in grado di portare i Bleus fino alla finale di Euro 2016, manifestazione che ha concluso come capocannoniere e miglior giocatore. 3° nella classifica del Pallone d’Oro 2016, Griezmann ha faticato a confermarsi la stagione successiva. Ha comunque riguadagnato il suo miglior livello in questa stagione con 19 gol segnati nella Liga e un’Europa League da mattatore con l’Atletico con doppietta da urlo in finale. L'attaccante ventisettenne arriva in piena fiducia in Russia.

Antoine GriezmannEurosport

Il giovane da seguire - Kylian Mbappé (PSG)

Nonostante i suoi 19 anni, Kylian Mbappé sarà una delle grandi armi offensive del Bleus alla Coppa del Mondo. Si è affermato la scorsa stagione come uno dei pià grandi talenti al mondo e ha partecipato attivamente alla conquista del titolo francese del Monaco, ma anche alla sua sorprendente Champions League. Convocato per la prima volta con la Francia nel marzo 2017, questo attaccante tecnico e ultra-veloce ha segnato il suo primo gol in Nazionale nell'agosto dello stesso anno. È riuscito a confermarmi anche nel PSG dove si è guadagnato il suo posto al sole a fianco di campioni come Neymar.

Kylian MbappéGetty Images

L'allenatore - Didier Deschamps

Didier Deschamps è stato un’autentica gloria del calcio francese: il primo a vincere la Champions League con un club francese (OM nel 1993) prima di conquistare la Coppa del Mondo 1998 e l’Euro 2000 con la Francia. Diventato allenatore nel 2001, ha iniziato la sua nuova carriera al Monaco raggiungendo la finale di Champions League nel 2004. Dopo una formativa esperienza con la Juventus e una di successo con il Marsiglia, il tecnico 49enne è succeduto a Laurent Blanc sulla panchina della Francia nel 2012. Rigoroso e pragmatico, ha permesso ai Bleus di raggiungere i quarti di finale della Coppa del Mondo 2014 e la finale di Euro 2016 e ora sogna di alzare ulteriormente l’asticella in Russia.

Storia nella Coppa del Mondo

Francia e Mondiale, una storia turbolenta. In 15 partecipazioni alle fasi finali della Coppa del Mondo, i Bleus hanno vissuto alti e bassi. Brillante semifinalista nel 1982 e nel 1986, la Francia ha raggiunto l’apice con l'incoronazione casalinga nel 1998. Non si è tuttavia qualificata nel 1990 e nel 1994 e ha vissuto il fiasco clamoroso del 2010 in Sudafrica. Sotto la guida di Deschamps, i Bleus si sono ripresi quattro anni dopo in Brasile con un ottimo girone e un’onorevole eliminazione per mano dalla Germania, poi campione del mondo.

Mondiali 1998 - FranciaGetty Images

Ragioni per essere ottimisti

La Francia è cresciuta negli ultimi anni grazie al lavoro di Didier Deschamps e ha trovato una vera identità. L'allenatore può contare su giocatori esperti come Griezmann ma anche su giovani dal talento sconfinato che già si disimpegnano nei più grandi club europei come Mbappe, Umtiti o Dembélé. Insoddisfatti finalisti all'ultimo Europeo, i Bleus hanno un potenziale offensivo incredibile e sono seri candidati per il titolo mondiale.

Calendario

16 Giugno: Francia - Australia (13:00)

21 Giugno: Francia- Perù (20:00)

26 Giugno: Danimarca - Francia (17:00)