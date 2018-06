Panama ai Mondiali 2018: rosa, giocatori da seguire, storia e prospettive

Panama si è qualificato per la prima volta in una Coppa del Mondo con una vittoria all'ultimo sangue contro la Costa Rica ad ottobre, ma come andranno in Russia?

Titoli: Coppa Centroamericana 2009

Coppa Centroamericana 2009 Ranking FIFA: 55°

Come si sono qualificati

Dopo essere stati risparmiati nei primi tre turni di qualificazione in virtù della loro classifica FIFA, gli uomini di Hernan Gómez hanno superato un gruppo che comprendeva Haiti e la Giamaica per qualificarsi per l'ultimo round CONCACAF. Con il 15° del ranking FIFA Messico, Stati Uniti (20), Costa Rica (25), Honduras (59) e Trinidad e Tobago (92) in competizione per tre posti automatici per Russia 2018, i pronostici suggerivano che la migliore speranza di Panama apparisse il quarto posto e uno spareggio. Tuttavia, l'ultima vittoria per 2-1 sulla Costa Rica nell'ottobre 2017 ha visto i panamensi scavalcare l'Honduras per conquistare il terzo posto nelle qualifiche del CONCACAF, assicurarsi un posto in Coppa del Mondo e per l'intero Paese un giorno di ferie in più. I grandi sconfitti furono gli Stati Uniti, che non riuscirono a qualificarsi per la Coppa del Mondo per la prima volta dal 1986.

La rosa

José Calderón (UD Universitario), Jaime Penedo (Dinamo Bucarest), Alex Rodríguez (San Francisco FC); Difensori: Felipe Baloy (CSD Municipal), Harold Cummings (San Jose Earthquakes), Éric Davis (Dunajska Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (CD Olimpia), Román Torres (Seattle Sounders);

Yoel Bárcenas (Cafetaleros de Tapachula), Armando Cooper (Universidad de Chile), Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes), Gabriel Gómez (Atlético Bucaramanga), Valentin Pimentel (CD Plaza Amador), Alberto Quintero (Universidad de Deportes), José Luis Rodríguez (KAA Gent); Attaccanti: Abdiel Arroyo (Alajuelense), Ismael Díaz (Deportivo La Coruna), Blas Pérez (CSD Municipal), Luis Tejada (Sport Boys Callao), Gabriel Torres (Huachipato).

La stella: Blas Perez (C.S.D. Municipal)

37 anni e ancora un istinto del gol intatto. Perez è attualmente in forza al Club Social y Deportivo Municipal nel campionato Nazionale del Guatemala. Le sue gambe potrebbero essere più lente, ma Perez ha realizzato due gol cruciali per spingere Panama verso la prima Coppa del Mondo, contro Honduras e Costa Rica. Il primo li ha aiutati a pareggiare contro un Honduras che avrebbero superato nell'ultimo giornata di qualificazione, mentre il suo gol contro la Costa Rica ha sigillato la rimonta nella giornata conclusiva.

Il giovane che brillerà: Michael Amir Murillo (Red Bull New York)

Il 22enne è cresciuto nella squadra di San Francisco Futbol Club della Liga Panamena de Futbol, prima di trasferirsi a New York Red Bulls alla fine del 2017, dove ha giostrato da terzino destro. Murillo ha disputato una bella stagione 2017-18 entrando nel miglior XI della Champions League della CONCACAF, ben figurando nella franchigia che ha raggiunto le semifinali.

L’allenatore: Hernan Darío Gómez

Gómez è uno dei quattro ct ad aver guidato tre diverse nazioni in una Coppa del Mondo, avendo precedentemente allenato la Colombia per i Mondiali del 1998 e l'Ecuador in Giappone e Corea del Sud nel 2002. Ha anche allenato il Guatemala a livello internazionale. Questa sarà la sua quinta Coppa del Mondo - è stato assistente per la Colombia nel 1990 e nel 1994. La sua carriera di allenatore per i club è stata principalmente nella sua nativa Colombia, dove ha allenato l'Atletico Nacional, l'Independiente Santa Fe e l'Independiente Medellin.

Storia nella Coppa del Mondo

N/A

Ragioni per essere ottimisti

È la loro prima apparizione ai Mondiali. E se la reazione del popolo panamense a questa qualificazione si dovesse ripetere al Mondiale, aspettatevi una festa memorabile, a prescindere dai risultati in campo.

Calendario