Monza, i giocatori si tagliano lo stipendio di marzo del 50%

E’ un periodo difficile un po’ per tutti, in cui non si hanno certezze su quello che ci attende nelle prossime settimane. Sono, però, diversi gli esponenti del mondo del calcio che non hanno esitato a mobilitarsi a sostegno di chi è in lotta in questo periodo per fermare il Coronavirus, personale medico compreso, costretto spesso a turni estenuanti. Tra questi c’è anche il Monza: la società di proprietà di Silvio Berlusconi ha, infatti, raggiunto l’accordo con i suoi giocatori per il taglio degli stipendi. In base a quanto stabilito, i calciatori del club brianzolo a marzo percepiranno il 50% degli emolumenti. Lo rende noto la società.

Per quanto riguarda i prossimi mesi, la situazione sarà valutata in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e il blocco dei campionati. Secondo quanto si apprende, Galliani ha ricevuto i complimenti dai colleghi per l’intesa raggiunta, un gesto che può aiutare le squadre nelle trattative e salvare l’intera Serie C. Su questa possibilità Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, non aveva però nascosto di avere qualche perplessità: "Più della metà dei giocatori di Lega Pro, senza dimenticare la Serie D, con lo stipendio paga l’affitto o i mutui e mantiene la famiglia – aveva spiegato intervenendo su Radio 1 – . Non sono le cifre che uno immagina".