Morto Francesco Saverio Borrelli: fu capo ufficio indagini durante Calciopoli

E' morto all'età di 89 anni Francesco Saverio Borrelli. L'ex procuratore, nato a Napoli il 12 aprile del 1930, era ricoverato da alcuni giorni presso l'Hospice Floriani dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano. Fu capo del pool di "Mani Pulite" durante la sua attività di Procuratore a Milano e capo ufficio indagini durante Calciopoli, nel 2006.

"Mani Pulite" e Calcipoli

Borrelli era nato a Napoli il 12 aprile del 1930. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Firenze, era entrato in magistratura nel 1955. Coordinò a partire dal 1992 e per sette anni il pool delle inchieste giudiziarie conosciute come "Mani pulite". Fu tra i protagonisti poi delle inchieste di "Tangentopoli" e di alcune inchieste legate al calcio: il 23 Maggio 2006, dopo lo scandalo di Calciopoli, fu nominato capo dell'ufficio indagini Figc dal commissario straordinario Guido Rossi, prima di lasciare dopo le dimissioni di quest'ultimo, per poi tornare sotto l'egida dell nuovo commissario straordinario Luca Pancalli, prima di abbandonare definitivamente nel 2007.

Quasi tutta la carriera di Borrelli è svolta nelle aule del tribunale di Milano, fino a quel suo discorso da procuratore generale della Corte d'Appello, nel 2002, che si concludeva con un appello per l'indipendenza della magistratura rimasto famoso: "Resistere, resistere, resistere, come sulla linea del Piave". Accanto all'amore per la legge, Borrelli ha sempre coltivato quello per la lirica: presenza fissa alla Scala di Milano, nel 2007 era stato nominato presidente del Conservatorio di Milano.