È morto a Roma nella propria abitazione all’età di 58 anni Franco Lauro, giornalista sportivo e veterano della Rai dal lunghissimo curriculum. Un volto noto a tutti, appassionati di sport e non.

Il conduttore televisivo, nato il 25 ottobre 1961, è deceduto nel pomeriggio per un infarto. Le forze dell'ordine della stazione San Lorenzo in Lucina sono entrate nella sua casa, nel centro della Capitale (via Croce), verso le 15:30 trovando il corpo senza vita dell'uomo, poi portato via dall'ambulanza accorsa senza poter intervenire.

"Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci". Così Paola Ferrari su Twitter commenta la notizia della morte improvvisa del collega.

Dopo aver lavorato per qualche anno in alcuni giornali locali e radio private romane, Franco Lauro era entrato in Rai nel 1984, diventando la voce del basket e dal 2008 al 2014 il conduttore di "90° minuto". In 28 anni ha commentato otto Olimpiadi estive e una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei Mondiali di calcio e altrettante degli Europei, dodici Europei e tre Mondiali di basket. Negli ultimi anni, era stato alla conduzione e all'approfondimento del notiziario sportivo dell'emittente pubblica.

Tra il 1988 ed il 1991, Lauro aveva condotto l’edizione di mezza sera del Tg2 in coincidenza con vari scioperi generali dei giornalisti. Anche il mondo dei dilettanti era caro a Franco Lauro che, in una delle ultime interviste a "Radio Goal", trasmissione di Radio Kiss Kiss, aveva affermato:

" Il calcio è il romanzo popolare più amato dagli italiani. Ci sono tanti legami che ci accompagnano negli anni. Tutelare la base del calcio è importante, significa tutelare tutto. Non si può pensare solo al vertice e alla Serie A. Se noi facciamo morire il calcio dilettantistico, la Serie C, il calcio femminile, noi facciamo un danno a tutto il movimento e a perdere ci va anche il vertice "