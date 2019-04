Mourinho: "Il mio futuro non sarà in Premier; i trofei sono la mia garanzia di successo"

" I trofei sono la mia garanzia di successo, anche contro quelli che fanno di tutto per dimenticarlo, ma non è possibile dimenticarlo: l’ultimo mio trofeo è l’Europa League, un anno e mezzo fa, molti pensano siano passati vent’anni ma ne è passato solo uno e mezzo. Certo, è passato: ora mi sto preparando per il futuro! "

Così José Mourinho, ex allenatore dell'Inter e del Manchester Unite, nel corso di una lunga intervista concessa a Diletta Leotta per DAZN. Sul suo futuro, lo Special One dice:

" Vivo a Londra ed è la mia base di partenza: la prossima tappa non sarà in Premier League "

Guardando al panorama internazionale, per Mourinho il giocatore su cui puntare è Mbappe. “Se devo dire un nome di un giocatore che ha un potenziale adatto al calcio di oggi che può cambiare le sorti di una squadra, è Mbappe. Mi piace”, dice. Sulla genesi del celebre ‘Io non sono un pirla’, quando era all'Inter. “L’espressione pirla è nata col mio professore di italiano - ricorda - studiavo due ore al giorno e poi ho iniziato a imparare delle espressione per entrare più in sintonia con la gente”.ù

Alla domanda se i giocatori la descrivessero con una parola, Mourinho dice: “Se i giocatori mi dovessero descrivere con una parola: dipende, per qualcuno ‘bastardo’”. "Vizi e virtù? “Tre virtù del mio carattere: conoscenza, esperienza ed ambizione senza limite... difetti: orribile con la sconfitta, orribile con chi ha meno motivazione di me”, insiste. Infine alla domanda perché una squadra dovrebbe sceglierlo per allenare, lo Special One conclude: “Prima di farmi questa domanda, devi capire che tu puoi parlare con me solo se tu vuoi vincere, prima la domanda te la faccio io. Se vuoi vincere e hai condizioni per vincere, allora cominciamo a parlare”.