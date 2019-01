Mourinho: "L'Inter è la squadra migliore che ho allenato"

" L'Inter è la squadra migliore che io abbia mai allenato. Abbiamo vinto tutto, eliminando dalla Champions League la squadra che all'epoca era campione del mondo, il Barcellona. Eravamo irrefrenabili, imbattibili "

Jose Mourinho non lascia ma raddoppia. In un'intervista a beIN Sports lo Special One esclude l'ipotesi di un ritiro.

" Sono troppo giovane. Sono nel mondo del calcio da tempo, ma compirò 56 anni tra un paio di settimane e sono davvero troppo giovane. Appartengo al calcio ad alti livelli, starò al top "

"E' molto facile giocar bene e non vincere, così come star dietro a una certa di idea di calcio senza ottenere risultati. Coloro che vincono e lo fanno costantemente - perché si può conquistare una vittoria isolata e poi scomparire - hanno ovviamente un'idea diversa a riguardo - ha spiegato l'ex allenatore del Manchester United - Se si parla di Guardiola, Ancelotti, una categoria di tecnici a cui anche io appartengo, questi hanno una lunga carriera di vittorie alle spalle. Ma dove sono i manager giovani che hanno avuto un impatto reale in termini di risultati?".