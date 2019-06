Un altro fuoriclasse del calcio coinvolto in una storia di presunto stupro: questa volta nel mirino finisce Neymar. Una ragazza brasiliana, di cui non si conosce l'identità, ha denunciato alla polizia di San Paolo il giocatore del Paris Saint Germain per un presunto caso di violenza avvenuto in un hotel di Parigi tra il 15 e il 17 maggio scorsi. La notizia è stata riportata dai media brasiliani. Immediata la replica dell'attaccante del club parigino, che in un video postato su Instagram ha respinto le accuse mostrando diversi messaggi e fotografie dai contenuti piccanti scambiati su Whatsapp con la sua accusatrice. La donna sostiene di aver conosciuto Neymar proprio sui social e di essere poi stata invitata a Parigi a trascorrere qualche giorno a spese del fuoriclasse. Nella clip della durata di 7 minuti su Instagram Neymar, in ritiro nel suo Paese con la Nazionale verdeoro in vista della Coppa America al via il 14 giugno, si difende così.

" Sono accusato di stupro. Una parola grossa, molto forte. Mi ha sorpreso, è una cosa davvero brutta e triste perché chiunque mi conosce sa che persona sono e sa che non farei mai una cosa del genere. Ci sono persone che vogliono approfittare, estorcere e ricattare altre persone, è davvero triste, doloroso "

Il padre di Neymar: "Mio figlio non ha commesso alcun crimine"

Poi per avvalorare la sua difesa l'ex giocatore del Santos ha mostrato la chat intima con la sua accusatrice, mostrando messaggi e foto che i due si sono scambiati su WhatsApp: "Questi sono momenti intimi, ma è necessario renderli pubblici per dimostrare che non è successo nulla", commenta nel video Neymar, difeso anche dal padre e agente Neymar senior: "È falso, non ha commesso alcun crimine" ha dichiarato in un'intervista all'emittente Bandeirantes l'uomo, sostenendo che si tratti di un caso di estorsione. "Abbiamo tutte le prove e abbiamo già mandato tutto agli avvocati", ha fatto sapere il padre del giocatore.