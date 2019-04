Muore in campo il 28enne Papy Faty: i medici gli avevano detto di fermarsi

Una bruttissima notizia dal calcio africano: Papy Faty, centrocampista di 28 anni originario di Bujumbura (Burundi) è deceduto in seguito a un infarto subito in campo, durante il match tra i suoi Malanti Chiefs e Green Mamba, valevole per il campionato dello Swaziland. A nulla sono valsi i soccorsi da parte dei medici: l'attacco di cuore, avvenuto dopo soli 15 minuti di match, gli ha portato via la vita. Una notizia che assume caratteri più gravi nel dopopartita, quando viene fuori che il ragazzo, che in passato ha giocato anche in Turchia con il Trabzonspor e avrebbe dovuto giocare con la maglia della sua Nazionale nella prossima Coppa d'Africa, aveva già avuto problemi cardiaci in pasato.

Il primo malore avvenne nel 2015, in occasione di un'amichevole contro il SuperSport United; un altro episodio in occasione del match contro il Chippa United, dopo 40 minuti di gioco. Da qui sono seguiti svariati controlli, che lo hanno anche costretto a svariati stop durante la sua carriera. Proprio il giorno prima della partita ai microfoni di Soccer Laduma aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni.

" Il dottore mi disse che l’apparecchio che mi avrebbero messo nel cuore mi avrebbe aiutato in caso di crisi cardiaca, ma io rifiutai. Magari è una cosa sbagliata, ma ci sono persone che usano erbe tradizionali per curare altre persone e, che Dio mi perdoni, ho consultato un ‘sangoma’ e, per quanto io sia musulmano, sentivo che mi stavano succedendo cose strane, mi sembrava che avessi il malocchio e volevo controllare. "

Faty però non ha ascoltato il parere dei medici e ha voluto continuare. Una decisione che gli è costata la vita. RIP.