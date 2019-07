Nakamura + Miura = 93 anni: allo Yokohama FC il duo d'attacco più "vecchio" del mondo

Quando si dice "attacco d'esperienza". Lo Yokohama FC, club di seconda divisione giapponese, mette a segno un piccolo grande record, quello della coppia d'attacco più anziana al mondo e lo fa grazie all'ultimo acquisto, quello di Shunsuke Nakamura.

In molti lo ricorderanno con la maglia della Reggina, con cui ha collezionato 87 partite e 12 gol in tre anni, e anche con quella del Celtic, in Scottish Premier League (33 gol in 166 partite): il ragazzo era dotato di sinistro fatato e aveva anche una buona propensione per il gol. Nelle ultime annate, dopo un veloce passaggio all'Espanyol, è tornato in patria, prima agli Yokohama F Marinos, poi allo Jubilo Iwata e ora questa nuova avventura.

Il partner di Nakamura allo Yokohama FC sarà nientedimeno che Kazuyoshi Miura: lui sì che è la vera superstar del calcio nipponico, uno dei primi a sbarcare nel Vecchio Continente, vestendo 13 casacche diverse tra cui quella del Genoa. 21 presenze e un gol nel derby con la Samp nel 1994/95, prima di fare di nuovo i bagagli per nuove avventure. Anch'egli ormai dal 2006 è tornato alla casa-base, al Yokohama F.C., dove più che un attaccante è un totem. E insieme a Miura farà sognare i suoi tifosi, anche quelli più attempati...