Napoli: botta al piede per Tonelli, fastidio schiena a Karnezis

Dimaro, 15 lug. (LaPresse) - Decimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. La squadra ha iniziato la seduta con una prima fase di prevenzione e riscaldamento con attrezzi. Successivamente partitina a porte piccole. Di seguito lavoto tattico con il gruppo diviso su due metà campo. Chiusura con partitina a campo ridotto risolta da un gol di Tutino. Tonelli e Karnezis hanno terminato la seduta in anticipo: il difensore per un colpo al piede destro e il portiere per un fastidio alla schiena. Lavoro personalizzato per Inglese. Nel pomeriggio riposo. La squadra tornerà ad allenarsi domattina.