Napoli: Insigne pienamente recuperato, differenziato per Diawara

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari per il posticipo della 35esima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.30. La squadra in avvio ha svolto riscaldamento e torello. Di seguito lavoro atletico con ostacoli bassi. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che, in maniera alternata, sono stati impegnati in seduta tattica ed esercitazioni cross e tiri in porta. Pienamente recuperato Insigne, differenziato per Diawara.