Neymar: la polizia chiude il caso sulle accuse di stupro per assenza di prove

La polizia brasiliana ha chiuso il caso sulle accuse di stupro contro la superstar del calcio Neymar per mancanza di prove. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore di San Paolo. La decisione della polizia verrà inviata oggi ai pubblici ministeri, che avranno 15 giorni per valutare il caso, ha detto ad Afp un portavoce dell'ufficio del procuratore generale. La decisione finale spetterà a un giudice. Neymar ha negato con forza le accuse di aver violentato in un hotel di Parigi a maggio una donna brasiliana, che sostiene le sia stato rubato da casa un tablet contenente un video che proverebbe la violenza. Un portavoce di Neymar ha dichiarato di non essere in grado di commentare la decisione della polizia.

Video - Neymar out, Demiral-Roma: la giornata di calciomercato in un 1 minuto 00:58