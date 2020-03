Neymar può davvero tornare al Barcellona? Il Paris Saint-Germain fa il prezzo

Il 3 agosto 2017 si concludeva il trasferimento più costoso della storia del calcio: Neymar al Barcellona per una cifra record di 222 milioni di euro. A fine stagione, il brasiliano potrebbe ripercorrere la strada tra Parigi e Barcellona e far ritorno al club blaugrana, desiderio mai sopito per davvero.

Secondo ESPN, il club parigino avrebbe proposto al calciatore brasiliano un ricco rinnovo fino al 2023 per fare in modo di avere Neymar come uomo immagine del club in vista dei Mondiali di Qatar 2022. Per il momento però dal giocatore tutto tace.

Come conseguenza il PSG avrebbe fissato un prezzo per la sua eventuale cessione intorno ai 150 milioni di euro, ben 72 in meno di quanto lo pagò ormai tre anni fa.

Può svincolarsi senza giusta causa

L'altra ipotesi a cui potrebbe ricorrere Neymar per lasciare il PSG potrebbe essere l'articolo 17 della FIFA. Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo oggi, questa regola consentirebbe di risolvere il contratto con la sua squadra senza giusta causa e nonostante non abbia una clausola rescissoria. Il giocatore in questo caso deve avere più di 28 anni e dev'essere stato in rosa per almeno tre anni: tutti e due requisiti già raggiunti da Neymar.