L'emergenza Coronavirus ha bloccato i campionati di calcio in quasi tutto il mondo. Quasi, perché in alcuni Paesi le partite continuano a disputarsi regolarmente: si gioca ad esempio in Nicaragua, in Bielorussia, in Burundi e - a partire da questo fine settimana - anche in Tagikistan. E la fame di pallone sta crescendo talmente tanto in Europa, che alcune emittenti televisive del Vecchio Continente starebbero persino pensando di inserire nel proprio palinsesto le gare di questi campionati. A rivelarlo, al quotidiano La Prensa, è il segretario generale della Lega calcio del Nicaragua José Maria Bermudez.

" Alcune emittenti europee ci hanno chiesto di acquisire i diritti per trasmettere le partite del nostro torneo. La trattativa è in corso, ma non so se si concluderà. Di sicuro continueremo a giocare perché, in base alle comunicazioni ufficiali che riceviamo dalle autorità, non c'è alcun tipo di allarme sanitario né restrizioni tipo quarantena "