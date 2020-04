Nicolato sul rinvio degli Europei Under 21: "Dovrò considerare altri giocatori"

Sono arrivate importanti novità dall’Uefa per quanto riguarda i grande eventi sportivi in programma nel calendario calcistico. Di fatto, la Federazione continentale vuol dare priorità agli Europei di calcio maschile assoluti che sono stati rinviati nel 2021, per via dell’emergenza Covid-19. Pertanto, le altre competizioni previste l’anno prossimo scaleranno di 12 mesi, come ad esempio gli Europei Under21 e quelli di calcio femminile.

Se per le donne un rinvio non cambia tantissimo la situazione, per la squadra di Paolo Nicolato ci sono delle difficoltà. Di fatto questo posticipo porta a mutare il quadro del calendario ed è da verificare che cosa la Uefa possa fare. La selezione giovanile azzurra, ad esempio, avrebbe dovuto disputare due match nel mese di marzo, contro il Lussemburgo e la Svezia, ma vi è stato il rinvio. Restano i confronti in terra svedese (settembre), con l’Islanda e l’Irlanda (ottobre). E’ da capire quando si potranno recuperare le partite, visto il sorteggio degli spareggi dei playoff tra le seconde classificate da giocare a novembre.

Inoltre vi è un’altra criticità, ovvero quello della rosa. Come sappiamo, il limite anagrafico è quello che vale per i nati dal 1° gennaio 1998 in avanti. Ecco che, per questo motivo, Nicolato potrebbe ritrovarsi ad avere una formazione cambiata, nel caso in cui non vi fosse una deroga in questo senso, senza tener conto che potenzialmente alcuni calciatori potrebbero fare il grande salto nella Nazionale maggiore:

" Questo rinvio è chiaro che cambi le carte in tavola. Se dovessimo ottenere la qualificazione, potrei avere una rosa diversa nella fase finale visto il posticipo di un anno. Il nostro obiettivo è quello di fornire tanti giocatori alla selezione A, ma inutile nascondere che per noi è un problema visto che non abbiamo tantissime alternative. Per questo motivo, da casa, dovrò studiare anche altri calciatori che si siano affacciati nel mondo professionistico e possano dare un contributo valido. Ovviamente, allo stato attuale delle cose, ogni considerazione è prematura per via dell’emergenza sanitaria in atto [Paolo Nicolato ai microfoni di RaiSport] "

