Niente Serie C prima di Natale, c'è lo sciopero! "La nostra pazienza non c’è più "

Il direttivo di Lega Pro ha rotto gli indugi e ha deciso di attuare lo sciopero per il prossimo turno. Il campionato di Serie C, quindi, si fermerà il 21 e 22 dicembre, quando si sarebbe dovuta giornata la 1a giornata di ritorno. Le motivazioni giungono dalla volontà di chiedere al Governo risposte concrete sul tema della defiscalizzazione per i club.

" Per rispetto alla disponibilità del Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha convocato la FIGC mercoledì 18 per discutere della tematica, sarà doveroso, all’esito dell’incontro, valutare con le società quanto concretamente emerso. La sostenibilità dei club è il nodo decisivo affinché l’esperienza originale del calcio dei Comuni d’Italia, il calcio dei pulmini, il calcio che rappresenta 60 città e 17 milioni di persone, abbia un presente ed un futuro. Decidere di fermarci non è stato semplice ed è stata una decisione a lungo meditata e travagliata. Abbiamo deciso di andare avanti perché devono dirci se serviamo per le funzioni che svolgiamo. Abbiamo chiesto la defiscalizzazione-credito di imposta. Per fare cosa? Per darci una mano ad abbassare i costi ed avere risorse da reinvestire in infrastrutture materiali (centri sportivi per i giovani) e in infrastrutture immateriali (formazione dei giovani). Questo comporterà cofinanziamento negli investimenti dei proprietari dei club, in un momento in cui è scarsa la fiducia nell’investimento in Italia. Le risposte non ci sono si continua con i rinvii. [Nota ufficiale della Lega Pro] "

" Ci fermiamo, il campionato Serie C riprenderà il 12 gennaio 2020. C’è il tempo necessario perché il Governo ed il Parlamento ci diano le risposte concrete di cui abbiamo necessità. Quello che può succedere alla ripresa del campionato è facile da intuire, la nostra pazienza non c’è più e quindi continueremo la nostra battaglia "