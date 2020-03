Numero di Michael Owen durante il #toiletpaperchallenge: il rotolo finisce sul Pallone d'oro

In tempo di quarantena un po' per tutti, continua il #toiletpaperchallenge, con i calciatori che si esibiscono con qualche palleggio... Con la carta igienica.

Oggi è capitato a Michael Owen, ex giocatore di Liverpool, Real Madrid e Manchester United, ma soprattutto Pallone d'oro nel 2001.

L'ex attaccante inglese si è esibito in qualche palleggio prima di spedire il rotolo direttamente sul Pallone d'oro. Una mission non facile, considerando i tanti trofei in bacheca. L'ex Liverpool ha poi proseguito la catena, nominando l'ex compagno di squadra Hamann.