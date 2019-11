Nuova tegola per la Roma: Gianluca Mancini lascia il ritiro dell'Italia per un guaio muscolare

Gianluca Mancini non partirà con la Nazionale per la trasferta in Bosnia Erzegovina, dove venerdì allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica è in programma la partita valida per le qualificazioni a EURO 2020.

A causa di uno stato di affaticamento muscolare diffuso - riferisce la FIGC - il difensore della Roma non sarà disponibile e domani mattina lascerà il ritiro della Nazionale per fare rientro al club di appartenenza. Ennesimo infortunio, dunque, in casa Roma, la cui entità sarà tutta da valutare nei prossimi giorni.