Nuovo caso di razzismo: Ahmad Mendes Moreira insultato in Serie B olandese, lui rientra e segna

Nuovo caso di razzismo in un campo di calcio, questa volta in Serie B olandese. È accaduto a 's-Hertogenbosch in Den Bosch-Excelsior, con protagonista l’attaccante della squadra di Rotterdam, Ahmad Mendes Moreira. Il giocatore cresciuto nel vivaio del Feyenoord ha lasciato il campo dopo aver udito dei cori razzisti da parte dei ‘tifosi’ di casa, ma - convinto dai compagni di squadra - ha deciso di rientrare dopo la prima sospensione comandata dall’arbitro Laurens Gerrets. Una reazione simila a quella avuta nei giorni scorsi da Balotelli (in Verona-Brescia) e da Taison (in Dynamo Kiev-Shakhtar Donetsk).

Il calciatore olandese, però, ha risposto con un gol, quello del momentaneo 2-1 per l’Excelsior a fine primo tempo. Una bella rivincita per Moreira, anche se l’attaccante ha poi esagerato andando a festeggiare davanti ai tifosi del Den Bosch, portandosi le mani alle orecchie in segno di sfida.

Nuova reazione dei supporters di casa, che sono passati al lancio di oggetti in campo e nuovi insulti. La partita comunque è proseguita, con il match che si è concluso con un pirotecnico 3-3, con Moreira uscito all’85’, un minuto dopo il pareggio dei padroni di casa.

Insomma, un pomeriggio dove è successo davvero di tutto. Da segnalare anche le parole dell’allenatore del Den Bosch che non le ha mandate a dire nei confronti di Moreira. A caldo ha detto “È un piccolo uomo patetico”, poi ha corretto il tiro ma...

" Sono contro il razzismo. Ma quello che ha fatto Moreira dopo il gol non è quella che si può definire un’azione intelligente. Perché? Ha causato una nuova reazione che si poteva evitare. [Erik van der Ven allenatore del Den Bosch] "

Ahmad Mendes Moreira ha ricevuto invece tanti attestati di stima e di solidarietà dopo quello che è successo, tra questi anche Memphis Depay, attaccante della Nazionale olandese.

" Sono nauseato e stanco di vedere e rivedere certe immagini. Quando finirà? Diciamo no al razzismo "