L'attesa è finita. Questa mattina a Milano sono stati presentati i due progetti che concorreranno alla realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan. Uno è quello dello studio americano Populous, che in passato ha realizzato anche l'Emirates dell'Arsenal, il nuovo Wembley della nazionale inglese, il Da Luz del Benfica e, tra gli altri, anche il Parc OL del Lione. Il suo nome è la "Cattedrale".

Il Comunicato.

Il nuovo Stadio sarà la casa di due Club di livello mondiale, integrando le identità delle due Squadre milanesi nella struttura stessa dell’edificio. La Cattedrale formerà il fulcro del nuovo Distretto di San Siro, una destinazione eco-sostenibile da vivere 365 giorni all’anno, che guiderà i due Club, i tifosi e la comunità verso un radioso e prospero futuro.

Le tribune progettate appositamente per la Cattedrale saranno le piu accoglienti d’Europa, portando i tifosi più vicini che mai al campo da gioco e creando un’atmosfera indimenticabile.

Una galleria inondata dalla luce solare circonderà lo Stadio, il quale sarà avvolto da un elegante facciata in vetro. La galleria diverrà uno spazio dedicato a tutti i tifosi e agli abitanti di Milano, dove sarà offerta un ampia gamma di punti ristoro, bar, lounges e ristoranti ispirati alle rinomate tradizioni enogastronomiche Milanesi.

La Cattedrale è stata progettata per essere di volta in volta l’unica e riconoscibile casa sia per i tifosi del Milan che per i tifosi dell’Inter. Attraverso l’uso di installazioni tecnologiche cucite su misura per entrambe le Tifoserie, sarà possibile trasformare drammaticamente l’aspetto architettonico dello Stadio, integrando le identità dei due storici Club nella struttura stessa dell’edificio. Durante le partite dell’Inter, un serpente di luce blu avvolgerà le sue spire intorno alla struttura portante mentre durante le partite del Milan, le colonne saranno avvolte dai riflessi fiammeggianti emanati dalle profondità dell’edificio.

Lo Stadio è progettato per essere l’impianto più eco-sostenibile d’Europa. La Galleria sarà ventilata naturalmente e disporrà di strategie di riscaldamento passivo. Pannelli solari saranno integrati sulla copertura dell’edificio, generando elettricità immagazzinata in banchi di batterie. Tutta l’acqua piovana verrà raccolta con apposite tecnologie integrate per poter essere riutilizzata successivamente nell’impianto. Lo stadio sarà circondato da ben 22 acri di spazi verdi permeabili, che agevoleranno il deflusso dell’acqua piovana e contrasteranno l’effetto “isola di calore”. L’intero distretto sarà connesso ad un sistema di riscaldamento e raffrescamento centralizzato in maniera da massimizzare l’efficienza energetica.

La Cattedrale diverrà un’icona mondiale per i due leggendari Club e per la città di Milano.

La dichiarazione.

Durante la presentazione al Politecnico di Milano ha preso la parola Christopher Lee dello studio Populous: