Osvaldo cambia idea e chiude con il rock: torna a giocare, firmerà con il Banfield

Pablo Daniel Osvaldo cambia ancora una volta vita. Il 33enne ex attaccante di Roma, Juventus e Inter ha deciso di accettare l'offerta del Banfield, squadra che milita nella Primera Division argentina: per lui è pronto un contratto di 6 mesi con opzione per i 6 mesi successivi. Osvaldo, che si era ritirato dal calcio nel 2016 per intraprendere una nuova carriera da cantante rocker con il gruppo Barrio Viejo, ha evidentemente cambiato idea e non ha resistito al richiamo del calcio giocato.

Nel 2016 la parentesi fallimentare al Boca Juniors

L'ultima esperienza di Osvaldo con gli scarpini e il pallone risale al 2016 quando aveva indossato per pochi mesi la maglia del Boca Juniors: un'esperienza fallimentare durante la quale l'attaccante aveva collezionato la miseria di 4 presenze e zero gol. Dopo quella breve parentesi Osvaldo si era concentrato sulla sua carriera professionale: aveva tenuto concerti in serie con la sua band e aveva partecipato in veste di concorrente anche all'ultima edizione di Ballando con le Stelle. E adesso, dopo 4 anni di inattività, il calcio torna a essere parte integrante della sua vita: vedremo con quali risultati.