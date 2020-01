Osvaldo: “Mi sono ritirato perché preferisco la birra e l’asado al calcio”

Pablo Daniel Osvaldo si è ritirato dal calcio giocato all’età di 30 anni per dedicarsi alla sua passione musicale. Dopo un lungo periodo di assenza dalle telecamere, l’ex attaccante di Roma e Inter è tornato a parlare di quello che è stato il suo mondo, rivelando, all'interno di un'intervista alla "Gazzetta dello Sport", i motivi che lo hanno spinto ad appendere le scarpette al chiodo.

" Ho abbandonato il calcio perché preferisco la birra e l’asado. Mi avevano offerto tanti soldi dalla Cina ma a me quel mercato non piaceva e così ho deciso di smettere. "

L’oriundo è tornato a parlare anche dell’esperienza con la maglia dell’Inter, conclusasi tristemente dopo una lite con Icardi in un Juventus-Inter del gennaio 2015. “Tirai un pugno a Mancini e poi andai da lui a piangere in ufficio ma non poteva fare altrimenti se non vendermi”.

Pablo Daniel OsvaldoEurosport

Da lì, infatti, la carriera di Osvaldo si è indirizzata verso i binari che tuttora l’hanno spinto ad aver una banda rock e a tentare la carriera musicale. In fin dei conti, quando il pubblico femminile ti adora più per le doti fisiche che quelle atletiche e quando la birra e l’asado sono le cose che contano di più, allora il mondo del calcio è tutto tranne che tuo, “Loco Pablo Daniel”.

Filippo Rivani