Voto 10... a Leo Messi

E’ sempre lui, il ‘re’ del pagellone estero: Lionel Messi. Ancora una volta protagonista del weekend internazionale. Il motivo? Molto semplice. Per la decima stagione consecutiva in maglia blaugrana ha toccato quota 40 gol in stagione. Come diceva un noto spot di una campagna a sfondo sociale: “basta poco che ce vo”

Voto 9... All’Ajax che avvisa la Juve

Colpaccio dei Lancieri, che nello scontro diretto contro il PSV vincono per 3-1 rimarcando il loro stato di forma. Ancora Tadic e ancora Neres, gli uomini dell’impresa di Madrid, per riaprire il campionato olandese. Con questo successo l’Ajax vola infatti a -2 dalla vetta occupata della squadra di Eindhoven lanciando un segnale ai rivali e al tempo stesso alla Juventus.

Voto 8... Allo show di Alejandro Pozuelo

Andiamo in MLS con una prestazione da incorniciare. E’ quella di Alejandro Pozuelo che prima decide di andare un gol con un tocco sotto che nemmeno ai tempi del campetto; e poi impreziosisce il tutto con un bel cucchiaio. Complimenti.

Voto 7... Al ritorno di Iago Aspas

...Che non si vedeva in campo da dicembre a causa di un lungo infortunio. Il suo Celta Vigo però aveva bisogno di lui, in una sfida col Villarreal davvero decisiva: terz’ultima contro quart’ultima. Ed ecco i gol pesanti, il primo a inizio ripresa per dare il via alla rimonta e quello su rigore a 4 dalla fine per firmare il preziosissimo 3-2. Celta a -1 proprio dal Villarreal. Squadra ancora viva. E lacrime vere.

Voto 6... Alla vittoria del Borussia Dortmund

...Che torna sorprendentemente in testa alla Bundesliga con un finale da brivido. Il BVB sta davverop faticando a trovare il risultato, ma ancora una volta è Paco Alcacer a levare le castagne dal fuori. Due gol nel recupero per stendere il Wolfsburg. E i gialloneri tornano in vetta.

Voto 5... Al Marsiglia che non si fa bastare Balotelli

Supermario – voto 9 – ne mette altri due per aprire la gara, ma l’OM riesce comunque a farsi del male. Avanti 2-0 in casa contro l’Angers, la squadra di Rudi Garcia si fa rimontare fino al 2-2. Fa festa il Lione, che vincendo venerdì sera nei minuti finale è così scappato a +8 per l’ultimo posto buono che in Francia regala la Champions.

Voto 4... Al Bayern Monaco bloccato a Friburgo

Per un Borussia che fa festa, c’è naturalmente una Bayern che piange. Nella settimana dell’ufficialità di Lucas Hernandez, e dopo un filotto di 6 successi consecutivi che l’avevano riportato in vetta, ecco il pareggio che non ti aspetti. Arriva a Friburgo l’1-1 che blocca il Bayern Monaco in una partita nata male e alla fine non riuscita a girare.

Voto 3... All’affare Taarabt

Da quattro anni sotto contratto col Benfica, la vecchia conoscenza del Milan Adel Taarabt ha fatto il proprio debutto con la maglia dei portoghesi giocando da mediano. Ci piaceva tutto questo ‘no sense’: un affare che tra infortuni, prestiti e squadra riserve 1387 giorni dopo il suo acquisto. Che spettacolo.

Voto 2... Ad Alfredo Morelos, disastro dei Rangers ora a -13 dal Celtic

Aveva bisogno di una vittoria Steven Gerrard, tecnico dei Glasgow Rangers. Nell’Old Firm contro il Celtic è però arrivata una sconfitta che lascia i Rangers a -13 dalla vetta dei cattolici di Glasgow. Una partita girata anche su questo fenomeno qui, Alfredo Morelos, che al 30’ ha pensato bene di lasciare in 10 i suoi. Rosso diretto. Non una novità in questo tipo di partite... Se non fosse che per Morelos questo è il 5° rosso diretto (oltre che 17 gialli) in 48 presenze. Un campioncino.

Voto 1... Al signor Pawson, arbitro di Cardiff-Chelsea

Sarri la sfanga, ma che fatica il suo Chelsea. Un bel grazie va fatto al signor Craig Pawson, che nell’ordine non vede: un rigore causato da Rudiger; il gol in fuorigioco di Azpilicueta a 5 minuti dalla fine e il rosso, di nuovo a Rudiger, per un fallo da chiara occasione da rete arrivato un minuto e mezzo dopo il famoso gol in fuorigioco. Non l’ha presa bene il povero Neil Warnock, allenatore del Cardiff, che a fine partita ha reagito così.

Voto 0... Ad Alex Telles

...Che riesce nell’impresa di infortunarsi calciando un rigore. Niente male. Certo, c’è anche chi si è infortunato stando seduto in panchina... Ma nuovi picchi evidentemente sono sempre possibili.