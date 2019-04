Voto 10... Al coraggio di Joaquin Caparros

Annuncio shock dell'allenatore del Siviglia, Joaquin Caparros, che dopo la vittoria contro il Valladolid ha rivelato di essere malato di "una leucemia cronica". Il tecnico ha comunque aggiunto che la situazione è sotto controllo e non gli impedirà di continuare il suo lavoro. Il 63enne Caparros, che ha preso il posto il mese scorso di Pablo Machin, ha spiegato:

" Sapete tutti che a me ribolle il sangue. C’è stato uno scontro tra sangue rosso e sangue bianco e mi hanno detto che soffro di leucemia cronica. L'abbiamo presa presto e posso vivere una vita normale. Voglio godermi il mio lavoro e dobbiamo tutti mantenere la calma. Non ho dovuto fare alcun trattamento e sono grato al club per l'opportunità di continuare a fare il mio lavoro "

Cosa aggiungere? Chapeau e in bocca al lupo!

Voto 9... Alla goleada del Bayern Monaco

...Che schianta 5-0 – dicasi 5-0 – il Borussia Dortmund nello scontro decisivo. Che imbarcata per i gialloneri, che negli ultimi mesi hanno prima dilapidato il vantaggio e poi buttato a monte il regalo di settimana scorsa, quando erano tornati in vetta. Questo 5-0 sembra essere la pietra tombale di ogni discorso. Non tanto per la classifica – con un punto da recuperare in 6 giornate ancora di fatto è tutto possibile – quanto piuttosto a livello morale. La manata, infatti, con le 5 dita, rischia di rimanere impressa.

Voto 8... Alla rimonta del Watford e il capolavoro di Deulofeu

Perché davvero non c’era un modo migliore per regalarsi la finale di FA Cup che questo qui, rimontare da 0-2 sotto nei 10 minuti finali e poi godersi un’altra gita a Wembley, questa volta contro il Manchester City. Il capolavoro però è tutto dell’ex rossonero Deulofeu. Suo il gol decisivo ai supplementari, ma soprattutto suo il gol capolavoro che la riapre a 10 dalla fine. Un destro magico a giro, da fermo, a beffare tutti. Che bellezza. E che stagione per il Watford.

Voto 7... Al solito record di Messi

“Ma basta, ogni settimana Messi, non se ne può più” penserà qualcuno di voi. Ma che dobbiamo farci se ogni 7 giorni questo signore abbatte muri? L’ultimo è quello di quota 335 vittorie nella Liga. Messi infatti non solo si regala il titolo vincendo col suo Barcellona lo scontro diretto sull’Atletico Madrid (volando così a +11), ma raggiunge anche quota 335 partite vinte nel massimo campionato spagnolo. Staccata la leggenda Iker Casillas.

Voto 6... Al gol di Salah che dopo 2 mesi si sblocca e salva il Liverpool

Mentre il City andava in finale di FA Cup, venerdì sera il Liverpool aveva anticipato tutti in Premier League. Altra vittoria sofferta della squadra di Klopp, che sembra essere attaccata in queste ultime settimane a un filo del rasoio. Questa volta, a tirarla fuori da ciò che sarebbe stata la “beffa di Southampton”, il più atteso di tutti: Momo Salah. Il suo digiuno di due mesi è stato interrotto a 10 minuti dalla fine con la corsa fin qui più importante della sua stagione. Liverpool di nuovo in vetta (con una partita in più rispetto al City) e Premier viva fino alla fine.

Voto 5... Al Real Madrid

Per un Real Madrid che resta ancora bruttino. D’accordo, nemmeno Zizou ha la bacchetta magica e nel calcio ci vuole tempo, specie per rimettere in piedi stagioni nate male, ma quanta fatica fa il Real per battere il piccolo Eibar. Sotto 1-0 al primo tempo si è sfiorata la pañolada, per altro in un Bernabeu mezzo deserto. Solo Benzema l’ha rimessa in piedi, ma la strada per tornare al livello che fu è ancora lunga. Anzi, lunghissima.

Voto 4... Alla difesa dell'Arsenal fuori casa (Napoli, credici)

Il Napoli piange in Italia, ma di certo l’Arsenal non ride in Inghilterra. Anzi. Che disastro i Gunners, che in casa dell’Everton avevano la concreta occasione di volare al terzo posto da soli e staccare Chelsea e Tottenham. Com’è finita? 1-0 Toffees, con la difesa dell’Arsenal che per la 15esima volta su 15 trasferte stagionali ha subito gol. Unica squadra della Premier League a essere stata sempre bucata in questa stagione lontano da casa. Un dato che il Napoli dovrà tenere bene a mente in vista del ritorno.

Video - Ancelotti: "Per l'Arsenal dobbiamo cambiare, il sogno ce l'abbiamo davanti agli occhi" 01:31

Voto 3... Alla retroguardia del Willem II che fa passeggiare l'Ajax

L’Ajax si avvicina al match con la Juventus con un bel poker al Willem II che tiene alto il morale. Certo, poi ci sarebbe da sottolineare come la squadra, comunque a metà classifica della Eredivise, abbia preso 59 gol in 29 partite. Ecco, i Lancieri hanno lanciato in qualche modo un messaggio per la Champions, ma gli avversari non sono stati esattamente il più attendibile dei test.

Video - Ziyech, che magia! Gli highlights dell'1-4 dell'Ajax sul Willem II: la Juve prende appunti 01:12

Voto 2... Al rosso diretto di Rooney

Non un gran gesto dell’ex capitano del Manchester United. Il suo DC va sotto pesantemente con il Los Angeles Football Club e il buon Wayne perde la calma. Tackle affondato, tacchetti alti, polpaccio pieno. La cosa divertente è che l’arbitro ha avuto pure bisogno del VAR...

Voto 1... Al cucchiaio (di legno) di Ali Adnan

Ve lo ricordate vero Ali Adnan, calciatore iracheno passato dalle fila dell’Udinese? Ecco, il cartellino è ancora dei friulani che però l’hanno spedito in prestito in MLS, ai Vancouver Whitecaps. Sarà stata la presenza dei Galaxy e di Ibra in campo, ma il buon Adnan ha provato a spadroneggiare con il cucchiaio dal dischetto. Il problema è sempre lo stesso: se lo metti dentro, sei grande. Ma se sbagli e te lo fai riprendere così la figura del ‘fessacchiotto’ fa il giro del mondo.

Voto 0... Al capolavoro di Choupo-Moting

Perché di capolavoro trattasi, davvero, non ci sono altre spiegazioni. Vorremmo averne, ma bastano le immagini. Non si capisce cosa volesse fare. Gol lui? Oppure levarsi? Probabilmente una fusione tra le due cose, un “faccio gol io, no però che brutto se glielo rubo così che figura ci faccio”. E’ venuta fuori questa roba qui. Un capolavoro dei salvataggi. A provarci 100 volte, non ci riesce di nuovo.