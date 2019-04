Voto 10... Alla reazione del City, che si vendica del Tottenham

Non era facile, specie dopo quanto accaduto in settimana. Ma il Manchester City c’è e dimostra di avere gli attributi. Di nuovo un incrocio col Tottenham, il più delicato nella corsa col Liverpool per il titolo in Premier League. Il pupillo di Guardiola, Foden, regala quei 3 punti che tengono il City potenzialmente primo alla fine del campionato. E tanto basta per ritrovare il sorriso. Il Liverpool, però, risponde presente con il 2-0 sul campo del Cardiff grazie ai gol di Wijnaldum e del ‘vecchietto’ Milner che esulta con polemica verso i detrattori.

LEGGI ANCHE - | Il Manchester City si "vendica" del Tottenham: 1-0 con gol di Foden | Wijnaldum-Milner, il Liverpool c'è: 2-0 a Cardiff e Manchester City ricacciato a -2 |

VIDEO -

Voto 9... Al Barcellona che ipoteca la Liga

Se il City dovrà sudarsela, il Barcellona in Spagna continua a veleggiare verso la Liga. Il distacco dall’Atletico Madrid rimane invariato: 9 punti. Merito anche del successo per 2-1 sulla Real Sociedad, in un match per il Barcellona fattosi più complicato del previsto. Questa volta né Messi né Suarez guidano il Barça, ma a decidere sono i gol di Lenglet e Alba. Perché in Catalogna le risorse non finisicono mai, anche nelle giornate apparentemente più buie delle stelle.

LEGGI ANCHE - | Lenglet e Jordi Alba: Il Barcellona batte 2-1 la Real Sociedad e resta in cima alla Liga a +9 | Tripletta principesca di Benzema, il Real torna a -4 dall’Atletico: Athletic ko 3-0 |

Mancano due vittorie al Barcellona...

Voto 8... A Huntelaar, veterano d’oro dell’Ajax

Finali di stagione intensissimi a tutte le latitudini. Anche in Olanda, così come in Inghilterra e Germania, c’è un testa a testa da brivido. Il votone però va al veterano Klaas-Jan Huntelaar, settimana scorsa fondamentale nella sua tripletta all’Excelsior e sabato pomeriggio ancor pià decisivo a Groningen, dove i Lancieri la sbloccano solo nel finale. Uno 0 a 1 preziosissimo perché sofferto e arrivato dopo i bagordi di Coppa con la Juventus. L’Ajax c’è, e non è per nulla sazio. Huntelaar si fa anche espellere, ma sono tre punti pesantissimi per la corsa al titolo.

LEGGI ANCHE - | Le 5 frasi di Johan Cruyff che definiscono questo nuovo splendido Ajax |

Video - Huntelaar entra, segna e viene espulso: l'Ajax vince 1-0 a Groningen, gli highlights 01:28

Voto 7... Al PSG che può dirsi finalmente Campione di Francia

Dopo tre match point falliti, finalmente, il PSG diventa campione di Francia, e senza scendere in campo. Prima di PSG-Monaco, arriva il titolo grazie al pareggio del Lille sul campo del Tolosa, uno 0-0 che piega l’aritmetica a 5 giornate dal termine. Il PSG vince l’ottavo titolo della propria storia, superando il Lione (7) ed eguagliando Nantes e Monaco (battuto poi per 3-1 a legittima consacrazione). È il sesto titolo in 8 anni di gestione Al-Khelaïfi e il decimo Scudetto in carriera per Buffon tra Juventus e PSG (il primo italiano a farlo nella storia).

PSG campione di Francia:

Voto 6... Alla vittoria di misura del Bayern Monaco

Che non brilla, ma prosegue la sua corsa. Nonostante l’uomo in più per quasi mezz’ora, i bavaresi soffrono più del previsto per regolare in casa il Werder Brema. Serve un gol di Süle a un quarto d’ora dalla fine per evitare la beffa che sarebbe stata lasciare due punti per strada. Il Bayern rimane così in vetta, pur senza brillare, per quello che col Dortmund (vittorioso 4-0 a Friburgo) sarà un finale tutto di nervi.

LEGGI ANCHE - | Il Bayern vince e allunga grazie a Sule, 6-0 Augsburg allo Stoccarda |

VIDEO -

Voto 5... All’Arsenal versione Premier League

Dopo non aver subito neanche un gol contro il Napoli nel doppio confronto di Europa League, l’Arsenal perde in casa per 3-2 contro il Crystal Palace. Una sconfitta pesante in ottica quarto posto, perché ora i Gunners hanno lo stesso punteggio del Chelsea di Maurizio Sarri. Non che Emery avesse fatto turnover (mancavano Ramsey infortunato e Papastathopoulos squalificato), per il resto era la squadra tipo. Ora ci sono 4 squadre per soli due posti Champions, racchiuse in 3 punti. Chi ce la farà tra Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester United?

Ci si rivede in Europa League?

Voto 4... Alla difesa dello Stoccarda

...Che si giocava le ultime residue speranze di salvezza in Germania in uno scontro diretto importantissimo in casa dell’Augsburg. Risultato? Augsburg 6, Stoccarda 0. Una goleada clamorosa che lascia lo Stoccarda a 6 punti dalla salvezza a 4 giornate dalla fine, permettendo tra l’altro alla diretta concorrente Augsburg di scappare via. Lo Schalke, infatti, ne prende 5 dall’Hoffenheim e resta a 27, scivolando a -4 dai bavaresi. Insomma, o Schalke 04 o Stoccarda a giocarsi lo spareggio contro la terza di Bundesliga II.

LEGGI ANCHE - | La classifica della Bundesliga |

VIDEO -

Voto 3... Agli interventi in area di Escudero: rosso e due rigori regalati al Getafe

Il Siviglia perde uno scontro diretto sanguinoso contro il Getafe che esegue il controsorpasso e torna al 4° posto nella Liga. Finisce 3-0 per la terza squadra di Madrid grazie alle reti di Mata e Molina (doppietta). L’uomo del match, in negativo, è senza dubbio Sergio Escudero: il primo gol di Mata arriva infatti su rigore per il mani in area di Escudero sugli sviluppi di un calcio d’angolo (il difensore del Siviglia viene ammonito). Poco dopo altro rigore e ancora una volta è Escudero a fare fallo di mani in area sugli sviluppi di un corner, venendo così espulso nel giro di 45 minuti. Non proprio la sua giornata.

LEGGI ANCHE - | La classifica della Liga |

Escudero - Getafe-Sevilla - Liga 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Voto 2... Al black out del Manchester United che perde 4-0 in casa dell’Everton

Sconfitta che pesa tantissimo quella del Manchester United al Goodison Park. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la squadra di Solskjaer viene travolta da un Everton che non aveva più nulla da chiedere al suo campionato. Finisce 4-0 con le reti di Richarlison, Sigurdsson, Digne e Walcott. Che battaglia quindi per il 4° posto in Premier League.

LEGGI ANCHE - | Tracollo Manchester United: Everton da applausi, 4-0 da urlo a Goodison Park |

48 gol subiti dallo United in campionato: non era mai successo in Premier League...

Voto 1... A questa doppia, tripla, meravigliosa simulazione

Siamo in Championship, con la sfida tra Brentford e Millwall. Spettacolo straordinario, con una tripla simulazione in un accenno di rissa che è già storia. C’era una volta lo spirito inglese...

A cura di Simone ETERNO e Luca STAMERRA