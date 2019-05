Voto 10... Al Liverpool, comunque vada a finire

Perché la maledizione pare essere sempre lì, ma comunque vada a finire che gli volete dire a Klopp e compagnia? 94 punti in classifica, gli ultimi 3 raggiunti di puro cuore a Newcastle senza Firmino e Salah. Un solo ko in tutta la Premier League. Rischia di arrivare secondo anche facendo 97 punti. E’ aggrappato a Leicester e Brighton, ma per aver tenuto aperta la Premier fino all’ultima giornata, giocando così, il voto può essere solo 10.

Voto 9... Al Porto, tutto per Casillas

Tutto il Porto ha voluto testimoniare la propria vicinanza a una leggenda come Iker Casillas; e le immagini parlano da sole. Giusto così. Per un campione e una bandiera che lo meritano: esempio di correttezza e garbo, mai scontate nel mondo del calcio. Anzi, sempre più rare da trovare nelle sale stampa e mixed zone.

Voto 8... Allo Zenit San Pietroburgo, campione di Russia... In aereo!

Scene di un certo spessore per lo Zenit San Pietroburgo. La squadra di Claudio Marchisio, fermo ai box per un brutto infortunio, torna a laurearsi campione di Russia. Il quarto nell’ultimo decennio, ma il primo da 3 anni a questa parte. Una festa che lo Zenit ha scoperto in aereo, con la sconfitta della Lokomotiv Mosca per 2-0 che ha laureato così la squadra di San Pietroburgo campione a 10mila metri di altezza. E il social media manager non si è fatto scappare la scena.

Voto 7... A Maurizio Sarri, che si prende la Champions League

Adesso è ufficiale: obiettivo raggiunto. Non si poteva chiedere di più a Sarri nella sua prima stagione inglese. Una squadra nettamente inferiore a Liverpool e City, ma probabilmente anche a Tottenham e Manchester United. Sarri invece, dopo un’annata difficilissima in termini ambientali, ha portato i Blues in Champions, risultato tutt’altro che scontato vista la concorrenza in Premier League. A questo aggiungeteci una finale di Coppa di Lega (persa col City, ma solo ai rigori) e una finale di Europa League che pare lì a un passo. C’è solo una cosa da dire: bravo. Il resto, son chiacchiere.

Voto 6... Al Willem II, che per l’Ajax è un compitino facile-facile

Si sono mangiati un gol in avvio e hanno sprecato la chance per riaprire la partita. E allora, poi, sono stati giustamente puniti. Il Willem II si dimostra avversario troppo blando per un Ajax che ormai conosce solo la vittoria. I Lancieri tornano a sollevare un trofeo 5 anni dopo l’ultima volta: è la Coppa D’Olanda, che i biancorossi si portano ad Amsterdam per una settimana che può essere storica: mercoledì arriva il Tottenham e con uno 0-1 da difendere, la chance di tornare in finale di Champions League 23 anni dopo l’ultima volta è concreta.

Voto 5... Al Siviglia, che perde le chance Champions

...Beccandone 3 in casa dal Leganes. Un ko pesantissimo. Il Getafe, infatti, che vince 2-0 con il Girona, scappa a +3 a due giornate dalla fine, lasciando alla terza squadra di Madrid l’opportunità concreta di centrare la prima storica qualificazione in Champions League della propria storia.

Voto 4... Alle ultime settimane di Arsenal, Tottenham e Manchester United

E qui facciamo parlare i numeri. Doveva essere una rincorsa a suon di successi ai posti Champions. Si è rivelata una gara a chi è inciampato di meno. Tottenham: 3 punti nelle ultime 4 giornate. Manchester United: 2 punti nelle ultime 4 giornate. Arsenal: un punto nelle ultime 4 giornate. Un cammino che nemmeno in zona retrocessione, altroché Champions. Lo United così è fuori dai giochi, il Tottenham deve difendere 3 punti di vantaggio e 8 gol di migliore differenza reti sull’Arsenal (che può comunque andare in Champions vincendo l’Europa League). Verrebbe da dire che è fatta, ma considerando la bambola presa col Bournemouth, never say never.

Voto 3... Al suicidio del Borussia Dortmund

A proposito di suicidi, non male nemmeno quello del Borussia Dortmund, che ha dominato una stagione ma da due mesi e mezzo a questa parte è crollato. L’addio ai sogni di gloria è probabilmente arrivato sabato pomeriggio, quando i gialloneri si sono fatti rimontare un vantaggio di 2 gol in casa del Werder Brema. Per giunta in 5 minuti. E con un gol del 40enne Claudio Pizarro, che ricordiamo tutti con grande affetto perché quando abbiamo iniziato a guardare il calcio tedesco da bambini era lì... E ancora lì è adesso che abbiamo moglie, figli e un mutuo. Eternità a parte, Borussia a -4 dal Bayern a 2 giornate dalla fine. Auf wiedersehen Meisterschale.

Voto 2... All’approccio dell’Eintracht Francoforte

Il cui obiettivo evidentemente è l’Europa League, e lo si è capito nei 6 gol concessi in 35 minuti al Bayer Leverkusen. Tutto legittimo eh, l’occasione, lo capiamo, è bella ghiotta, c’è una finale di coppa europea in ballo. Peccato che la sfida con le Aspirine valesse all’Eintracht anche la possibilità di aggiudicarsi il posto Champions per la prossima stagione. Ma evidentemente alla squadra di Hutter piace di più l’Europa League. E allora va bene così: 6-1 Leverkusen e aggancio al quarto posto a quota 54 punti. Ancora 6 punti in palio.

Voto 1... A questo arbitro qui

Chiudiamo con il genio, il Genio – G maiuscola – dell’arbitro di DC United-Columbus Crew, Ted Unkel. Siamo in MLS e questa è davvero tutta da vedere. Sul risultato di 0-0, il direttore di gara ha infatti annullato la rete del vantaggio degli ospiti per un fallo commesso… da lui stesso. Da notare infatti il blocco da cui parte l’azione. Ma la cosa veramente meravigliosa è che si è anche andato rivedere al VAR. Che cos’è il genio? Ted Unkel. Scarso vero.