Il "vendo-non vendo" infinito di Maurizio Zamparini, il pallone lanciato in campo a Frosinone, un calvario infinito di notizie extracampo che hanno contraddistinto l'intera stagione scorsa, disputata per tornare in Serie A ma culminata col fallimento e la conseguente ripartenza dalla Serie D. Ma è proprio tra i dilettanti che Palermo ha saputo ritrovare quell'entusiasmo, che stava scolorendo la passione di una dele tifoserie più belle e passionali d'Italia. Un po' come successo in quel di Bari, la "tabula rasa" si trasforma da tragedia sportiva a medicina salutare per riunire la gente alla squadra, ritrovando quell'identità persa per strada tra una selva di pessime notizie sempre meno legate alle questioni di campo, sempre più riguardanti questioni contabili e giudiziarie.

Video - Da Sirigu a Dybala passando per Toni e Cavani, il Top 11 del Palermo di Zamparini 02:46

Un percorso netto da record

Così è stato anche dalle parti del "Renzo Barbera". L'ex bandiera rosanero Rosario Pergolizzi, ha già guidato la sua squadra a un record storico: la conquista di 7 vittorie consecutive, battendo la striscia appartenuta a Giuseppe Iachini con 6 successi filati nella stagione di Serie B 2013-2014, poi chiusa con la promozione in Serie A.

Iachini, nella fattispecie, mise in riga Varese (1-2), Avellino (2-0), Trapani (0-1), Reggina (1-0), Latina (1-3) e Novara (0-1). Meno altisonanti, ma altrettanto agguerrite per la categoria, le avversarie regolate da mister Pergolizzi: Marsala (0-1), San Tommaso (3-2), Roccella (0-2), Marina di Ragusa (3-1), FC Messina (0-1), Cittanovese (4-1) e Biancavilla (1-2). Domenica, al "Renzo Barbera", approderà il neopromosso Licata, in una sfida che sa di vintage, nel segno di Zdenek Zeman e di quella formazione gialloblù che, al termine degli anni '80 si arrampicò fino in Serie B utilizzando gli "scarti" delle giovanili rosanero. Anche se a Licata, da tempo immemore, si "insegna a tifare Palermo". Per i sostenitori gialloblù sarà una gara da cuore diviso a metà...

Da Santana a Crivello: squadra di "un'altra categoria"

Ma chi gioca oggi nel Palermo? Anzitutto è giusto partire dal "dodicesimo uomo", quei tifosi che hanno portato il contatore degli abbonati a quota 10mila 446: numeri a dir poco straordinari per la D. Costruire una squadra schiacciasassi, ad ogni buon conto, è stato comunque impegnativo, anche per i DIlettanti. Durante l'estate ci sono stati alcuni rifiuti pesanti, come quello dell'attaccante Gianmario Comi, che all'ultimo minuto ha preferito restare in Serie C, in un club come la Pro Vercelli che - invero - avrebbe preferito "salutarlo" e alleggerire il monte ingaggi in ragione di un ridimensionamento che ha portato tanti giovanissimi alla corte di Alberto Gilardino in versione allenatore. Detto questo, non sono mancati i "Sì" da parte dei grandi nomi: primo fra tutti, l'attaccante argentino Mario Alberto Santana, tornato (dalla Pro Patria) per ragioni di cuore per trascinare i rosanero alla risalita.

Ma non solo. La squadra di Pergolizzi è di "un'altra categoria" in ogni reparto: certo, non parliamo di nomi come Paulo Dybala, Edinson Cavani, Luca Toni, Andrea Barzagli, Fabrizio Miccoli, Josip Ilicic (e chi più ne ha più ne metta), ma comunque di gente che, in quarta serie, non può che fare la differenza. in porta, dall'Arezzo, è arrivato Alberto Pelagotti. In difesa, invece, ci sono l'ex Brescia e Novara Edoardo Lancini, il laterale mancino Roberto Crivello - palermitano doc, giunto anch'egli dalla Serie B disputata con lo Spezia dopo i tanti anni con la maglia del Frosinone, di cui faceva parte all'epoca di quel "maledetto" spareggio allo stadio "Stirpe".

E poi c'è Martin...

Ovviamente non finisce qui: a centrocampo c'è un altro ex Brescia, l'italo-elvetico Alessandro Martinelli. Ma anche un ex Monaco, in Ligue 1: il francese Malaury Martin, giunto dalla Scozia a parametro zero dopo le esperienze con le maglie di Hearts e Dunfermline.

Al "Renzo Barbera" è arrivato con l'intento di trovare una squadra stimolante, di cui poter diventare simbolo. Dalla Lucchese (altra società ripartita dalla Serie D dopo aver patito un pesante fallimento) è arrivato l'esperto argentino Juan Alberto Mauri, fratello di quel José Mauri, ex Milan, Empoli e Parma. Là davanti, oltre a Santana, ci sono anche le macchine da gol Ferdinando Sforzini (che non ha bisogno di presentazioni) e Gianni Ricciardo "animale" delle aree di rigore della Serie D (20 reti in 29 presenze nell'ultima stagione col Cesena). Nel girone I, i numeri sono eloquenti: 7 partite, 21 punti, 6 di distacco dalla prima squadra inseguitrice, l'Acireale.

La forza delle idee locali, l'entusiasmo di 10mila 446 abbonati

E a livello societario? La maglia è sempre rosanero. Ma la denominazione è passata da Us Città di Palermo a SSD Palermo, in attesa di ritrovare il professionismo. E' cambiato anche il logo, con un'aquila maggiormente stilizzata. Così come diversi sono i proprietari: niente nomi esotici e improbabili propostisi in coda all'era Zamparini, bensì l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e gli imprenditori palermitani Dario Mirri e Antonino Di Piazza, costituitisi nella "Hera Hora S.r.l.". E, davvero, ripensando al mare burrascoso in cui hanno dovuto navigare gli incolpevoli tifosi rosanero, era ora...