Palermo, deferito dalla Procura Figc per irregolarità gestionali

Milano, 29 apr. (LaPresse) - Il procuratore federale e il procuratore federale aggiunto della Figc, esaminati gli atti di indagine della procura presso il tribunale di Palermo ed espletata l'attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare per una serie di irregolarità gestionali Maurizio Zamparini, all'epoca dei fatti presidente del cda del Palermo, Anastasio Morosi e Giovanni Giammarva, rispettivamente presidente del collegio sindacale e presidente del consiglio di amministrazione. La società è stata deferita per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva. Lo comunica la Figc in una nota.