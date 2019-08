Palermo: Pergolizzi nuovo allenatore, Castagnini sarà il ds

Il nuovo Palermo riparte dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B. La nuova proprietà ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Rosario Pergolizzi. L'allenatore siciliano torna in rosanero dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia nella stagione 2008/2009 con la formazione Primavera. Il direttore sportivo sarà invece Renzo Castagnini, che in carriera ha ricoperto ruoli dirigenziali in diversi club, tra cui Brescia, Genoa, Salernitana, Juve e Vicenza.