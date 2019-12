Alisson miglior portiere: il brasiliano precede ter Stegen ed Ederson

Alisson Becker ha vinto il trofeo Yashin per il miglior portiere della stagione. L'ex portiere della Roma, vincitore con il Liverpool in Champions League, ha trionfato anche in Coppa America con il Brasile. Al secondo posto si piazza Marc-André ter Stegen del Barcellona, terzo Ederson del Manchester City.

" Voi attaccanti ci rendete sempre difficile la vita... "

Così ha scherzato il brasiliano del Liverpool premiato nel corso della cerimonia del Pallone d'Oro 2019 a Parigi.

" Ho vinto tanti trofei, mi sento grato per quello che ho avuto dalla mia vita, ringrazio la mia famiglia, i miei compagni al Liverpool. Se è stato difficile passare dalla Serie A alla Premier? E' sempre difficile, devi lavorare duro, l'intensità della Premier è incredibile "