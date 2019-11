L'anticipazione del Mundo Deportivo: Messi ha vinto il Pallone d'oro

Lionel Messi ha vinto il Pallone d'oro 2018. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il Mundo Deportivo secondo cui il fuoriclasse argentino sarebbe già al corrente dell'ennesimo trionfo: nei giorni scorsi, infatti, una delegazione di France Football si sarebbe recata a Barcellona per concordare un'intervista con Messi che uscirà sul numero del quotidiano del 3 dicembre, ovvero il giorno dopo la cerimonia di assegnazione del premio che si terrà a Parigi lunedì 2.

Per Messi sarebbe il sesto Pallone d'oro

L'entourage di Messi, secondo quanto riferito dallo stesso Mundo Deportivo, non ha né smentito né confermato l'indiscrezione. Per Messi si tratterebbe del sesto trionfo personale: l'argentino, che la scorsa stagione ha segnato 51 gol in 50 presenze in gare ufficiali con la maglia del Barcellona, ha già vinto il Pallone d'oro nel 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015. L'ennesimo successo gli consentirebbe di lasciarsi alle spalle Cristiano Ronaldo e di diventare il giocatore più titolato di sempre.

Messi meriterebbe il Pallone d'oro? Sondaggio 19274 voti Sì, l'anno scorso ha segnato 51 gol No, lo merita qualcuno del Liverpool