Mohamed Salah vince il Pallone d'Oro africano per il secondo anno di fila

Semplicemente Mohamed Salah. Il centravanti egiziano ha vinto il premio come miglior giocatore africano dell'anno. Il riconoscimento gli è stato consegnato dalla Confederazione africana di calcio (CAF) a Dakar per il secondo anno consecutivo.

Salah ha battuto, come già accaduto nella scorsa edizione, il compagno di squadra Mané e il bomber dell'Arsenal Aubameyang, gli altri due finalisti. Hanno fatto parte della lista dei nominati anche Naby Keita, lo juventino Benatia, il difensore del Napoli Koulibaly e il talento ex Leicester, ora al City, Mahrez. Tutti elementi che comunque figurano nell'undici ideale che è stato scelto e votato.

Sono stati assegnati anche altri premi nel corso della serata. Achraf Hakimi ha ritirato il riconoscimento come miglior giovane per l'anno 2018, mentre il premio come miglior allenatore è andato ad Hervé Renard, attuale commissario tecnico del Marocco.