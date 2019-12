Pallone d'Oro 2019, la griglia di Eurosport: plebiscito per van Dijk, Ronaldo giù dal podio

L’attesa è finita. Questa sera si conoscerà il vincitore del Pallone d’Oro 2019. A partire dalle ore 17 sugli account social de l’Equipe e di France Football (le due principali testate sportive francesi) comincerà a essere svelata in ordine decrescente la classifica, a partire dal trentesimo fino all'undicesimo posto. A seguire dalle ore 20.30 avrà inizio, al Teatro Chatelet di Parigi, la cerimonia che annuncerà la top ten nella quale saranno assegnati anche i premi per il trofeo Kopa (destinato al miglior giocatore under 21) e il trofeo Yashin (dedicato al miglior portiere).

Secondo i bookmakers e i soliti ben informati per la sesta volta in carriera il Pallone d’Oro tornerà ad essere appannaggio di Leo Messi, che ha chiuso il 2018/2019 con 51 gol in 50 presenze ed è l’unico calciatore ad aver superato quota 40 reti ufficiali per la 10ma annata consecutiva.

Video - Lionel Messi merita il Pallone d'Oro 2019 perchè... 00:53

Per 11 dei 13 giornalisti della redazione italiana di Eurosport interpellati, però il premio individuale più prestigioso ed ambito del calcio mondiale dovrebbe finire nelle mani di Virgil van Dijk, capitano e pilastro della retroguardia del Liverpool campione d’Europa per club. Il difensore olandese primeggia nella nostra classifica con un piazzamento medio di 1,27 che viene solamente insidiato dalla Pulce che si prende il secondo posto virtuale con un piazzamento medio di 3,1.

Video - Klopp: "van Dijk merita il Pallone d'Oro più di Leo Messi quest'anno" 00:26

Cristiano Ronaldo giù dal podio: sul 3° gradino c'è Alisson

Il Liverpool di Jurgen Klopp monopolizza la top 5 del Pallone d’Oro di Eurosport e sul nostro podio, per un soffio, ci sale un’altra colonna dei Reds: il portiere Alisson, capace di avere un ruolo di primo piano anche nel successo della Copa America del Brasile di Tite. L’estremo difensore ex Roma con un piazzamento medio di 3,8 soffia la terza posizione all'asso portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo che si deve accontentare del quarto posto davanti alle due bocche da fuoco della corazzata di Klopp, Momo Salah (5°) e Sadio Mane (6°). Ci avremo visto giusto? Poche ore e scopriremo il verdetto...

Video - Cristiano Ronaldo merita il Pallone d'Oro 2019 perché... 00:56

La griglia del Pallone d'Oro di Eurosport

POSIZIONE CALCIATORE MIGLIOR PIAZZAMENTO PEGGIOR PIAZZAMENTO PIAZZAMENTO MEDIO 1 van Dijk (Liverpool) 1 3 1.23 2 Messi (Barcellona) 1 Fuori da Top 5 3 3 Alisson (Liverpool) 2 Fuori da Top 5 3,8 4 Ronaldo (Juventus) 1 Fuori da Top 5 3,9 5 Salah (Liverpool) 2 Fuori da Top 5 4,4 6 Manè (Liverpool) 2 Fuori da Top 5 5

Giocatori fuori classifica ma votati: Son (Tottenham), Tadic, van de Beek (Ajax), de Ligt (Juventus), Ter Stegen (Barcellona)