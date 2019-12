Ronaldo diserta Parigi: niente Pallone d'Oro, sceglie il Galà AIC a Milano

Cristiano Ronaldo non sarà a Parigi per la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro. Il portoghese, come ormai da prassi, ha deciso di declinare l’invito di France Football.

D’altra parte ormai la notizia è già sfuggita da più parti: sarà Leo Messi il vincitore di questa sera, superando per altro Ronaldo nel testa a testa dei Palloni d’Oro conquistati in carriera; 6-5 Messi se l’argentino verrà effettivamente premiato stasera.

Il fenomeno bianconero, di contro, dovrebbe partecipare al Gran Galà del Calcio organizzato dall'AIC sempre questa sera a Milano. CR7 sarà infatti premiato come miglior giocatore della stagione 2018/2019 di Serie A.