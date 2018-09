Panchinari, cercasi nuova squadra: chi sono gli esuberi della Serie A?

Tra chi è finito fuori lista, chi si è ritrovato davanti ad una concorrenza tanto folta quanto spietata e chi ha cercato tutta l’estate un accordo per trasferirsi, la lista degli esuberi delle squadre di Serie A è molto lunga. “Dalle stelle alle stalle” sarebbe la frase migliore per descrivere la situazione di alcuni di loro, che fino a pochi mesi fa erano considerati titolari (quantomeno prime riserve), ma adesso sono ai margini delle rispettive squadre.

Gianluca Lapadula: il Genoa lo cederà a gennaio?

Primo della lista Gianluca Lapadula, arrivato al Genoa durante l’estate 2017 con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni. I 26 match giocati e i 6 gol messi a segno con la maglia del grifone, però, non sono stati sufficienti a riconfermarlo come prima scelta in attacco, reparto che al momento è incentrato sul nuovo bomber Piatek e sul giovane duo Kouamè-Favilli. Prima della fine del mercato estivo c’erano Bologna, Frosinone, Parma e Udinese interessate a lui, ma alla fine il tutto si è risolto con un nulla di fatto e con il rinvio a gennaio di ogni eventuale discorso relativo alla cessione dell’ex di Milan e Pescara.

Thereau e Trotta: quanti gol in panchina

Discorso simile per Cyril Thereau, che sembrava essersi ambientato bene alla Fiorentina ma che poi è stato frenato dai tanti infortuni e ha trovato la strada sbarrata a causa degli arrivi di Pjaca e Mirallas. Il mercato invernale di riparazione potrebbe vederlo partire verso nuovi lidi, così come potrebbe fare Marcello Trotta del Sassuolo, a cui il neo-tecnico neroverde De Zerbi preferisce Boateng, Berardi, Di Francesco e Bourabia. Situazione particolare ma comunque spinosa anche quella di Simone Edera che al Torino, nonostante un’ottima scorsa stagione da subentrante e le cessioni di Niang e Ljajic, non è stato ancora considerato appieno da Mazzarri.

Badu e Nicolas ai margini dell'Udinese

Confusione anche tra le fila dell’Udinese, che ha acquistato in estate il portiere Nicolas, poi relegato a fare il terzo dietro a Musso e Scuffet. Sempre tra le fila dei friulani c’è Emmanuel Badu, non riscattato dai turchi del Bursaspor e tornato in bianconero con pochissime chance di vedere il campo. Infine, il curioso caso di Mauricio, arrivato alla Lazio nel 2015, mandato in prestito prima allo Spartak Mosca e poi al Legia Varsavia, richiamato alla base nel 2017 per mancanza in casa biancoceleste di difensori centrali e finito addirittura fuori rosa da quest’estate.

Serie A 2015/16: Emmanuel Badu a segno in Bologna-Udinese, LaPresseLaPresse

Storie diverse ma destini simili e speranze analoghe per tutti loro, che continueranno a vivere da separati in casa con i loro club e a sperare in una nuova opportunità di trasferimento nel mese di gennaio.