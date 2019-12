Parma: lesione 1° grado al bicipite femorale per Gervinho

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Roberto D’Aversa, i crociati hanno svolto un lavoro di prevenzione seguito da riscaldamento e tecnica applicata. L’allenamento è proseguito con un lavoro aerobico ed è stato concluso da torelli. Matteo Scozzarella ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Andreas Cornelius e Roberto Inglese. Terapie per Yann Karamoh. Gervinho si è sottoposto, dopo la gara contro il Brescia, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di 1° grado al bicipite femorale sinistro: l’attaccante, in permesso, sta proseguendo le cure presso un’altra struttura e rientrerà in sede nei prossimi giorni. Domani, martedì 31 dicembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00.