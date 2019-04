Pelé dimesso dall'ospedale: nelle prossime ore il ritorno in Brasile

Pelé è stato dimesso dall'ospedale di Parigi, dove mercoledì era stato ricoverato per un'infezione delle vie urinarie. Lo ha annunciato 'Globoesporte', spiegando che 'O Rei' dovrebbe prendere un volo per il Brasile "nelle prossime ore".

"La Francia non ha solo grandi giocatori ma anche ottimi medici", il commento del 78enne ex nazionale Selecao. Ieri la stella del Psg Neymar aveva fatto visita al connazionale in ospedale, come testimoniato da un'immagine sui social. Nella foto, i due sorridono e si tengono la mano.

Pelé era stato ricoverato qualche ora dopo aver incontrato il fuoriclasse di Psg e nazionale francese Kylian Mbappé, durante un evento legato ad uno sponsor.